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晴朗紫外線強高溫回升 明水氣增午後轉雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部晴時多雲，高溫普遍來到30至32度。本報資料照片
今天西半部晴時多雲，高溫普遍來到30至32度。本報資料照片

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，受到東北轉偏東風環境影響，迎風面東半部地區雲量較多，並有局部短暫陣雨機會。西半部地區天氣相對穩定許多，普遍晴時多雲，午後時段在山區附近才有些零星降雨的機會。

天氣轉好以後，整體氣溫又會回升，歐宗學表示，今天西半部白天高溫普遍都會來到30至32度，局部內陸地區會再更高一些，配合晴朗天氣紫外線強，在戶外長時間活動，尤其是運動或勞力工作者，務必要做好防曬並適時休息補充水分，以免遭受熱傷害。

另外一個要注意的是空氣品質，歐宗學表示，這波東北風雖然強度弱且持續時間不長，但仍會帶來境外汙染物影響，預估今天白天期間就會陸續南下，由北而南空品有轉差趨勢，尤其在晴朗穩定天氣下會有明顯的光化反應，臭氧將持續生成累積較高濃度，午後到晚間時段普遍都有機會達對敏感族群不健康等級，局部更可達對所有族群不健康，敏感族群要視自身狀況做好呼吸道防護或適當減少外出。

歐宗學表示，明天大環境會逐漸轉為東南風，在北方海面又會有新一道的鋒面系統建立，環境水氣再次增多且較不穩定，各地天氣轉多雲時晴，午後時段都有對流雲系發展帶來短暫陣雨機會，目前來看還不是很大範圍或劇烈的午後雷雨，但在山區附近活動仍要注意下午的天氣變化狀況，部分地區一直到晚上都還是會有下雨的機會。

周日上午鋒面抵達台灣，逐漸南下通過，歐宗學表示，雖然強度偏弱，但還是會有偏多的水氣，大氣狀態也較不穩定，除了海上會有零星的對流雲系發展移入以外，陸地上也會比較容易有熱對流雲系發展，目前預報的降雨熱區還是都比較偏向山區，但平地的區域也會有下雨的機會。

歐宗學表示，下周仍是以鋒面徘徊影響為天氣主軸，下周一鋒面北抬，降雨減少，只有北部、東北部及午後各地山區有局部短暫陣雨機會，下周二鋒面南下通過，又會轉為普遍性的陣雨天氣。

歐宗學表示，下周中後期也是類似的，隨著鋒面擺盪移動，而有時晴時雨的天氣變化出現，目前還沒看到有大範圍且持續性的強降雨訊號，暫時還不用擔心連續大雨的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面

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