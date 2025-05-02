快訊

流放到西伯利亞！蘇聯統治下的立陶宛哀歌

房屋稅出包！自住房誤列非自住 雙北恐逾10萬人受影響

粉紅超跑速度驚人！ 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

1張圖看高壓迴流天氣型態 鄭明典：西半部天氣穩定 中南部空品差

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高壓迴流天氣型態。圖／取自鄭明典臉書
高壓迴流天氣型態。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，高壓迴流天氣型態，西半部天氣穩定，中南部空氣品質稍差。昨天鋒面偏北通過，沒給台灣帶來降雨。

中央氣象署表示，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。明天東部、東南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。今晨及明晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

金門 馬祖

延伸閱讀

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

1張圖看台灣天氣現況 鄭明典：高溫會比昨天再升3度

清晨多地有雨 鄭明典：近梅雨季降雨區移到鋒面前方

梅雨季將至 鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在梅雨季

相關新聞

晴朗紫外線強高溫回升 明水氣增午後轉雨

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，受到東北轉偏東風環境影響，迎風面東半部地區雲量較多，並有局部短暫陣雨機會...

1張圖看高壓迴流天氣型態 鄭明典：西半部天氣穩定 中南部空品差

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，高壓迴流天氣型態，西半部天氣穩定，中南部空氣品質稍差。昨天鋒面偏北通過，沒給台灣帶來...

晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面通過

今天各地晴時多雲，天氣偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後中南...

養出3網紅還常一起旅遊 與成年子女保持親密得多聽少說

生命的延長改變了許多事，像是親子關係。在長壽的社會裡，父母和成年子女共享的生命愈來愈長。中年時我們或許認為，孩子過了青少年，養兒育女的難關就已經過去，但事實是，身為成年子女的父母挑戰更多，而且時間更為漫長。 75歲的林月霞有6個孩子，其中3人成年後當上網紅，在不同專業領域中各自精彩。為此，她常被詢問有何特殊教育方法，雖然不善言語的她總認為是順其自然下的結果，但從她小兒子口中可以得知，她是很會給予支持的媽媽，她甚至可以和小兒子2人單獨完成橫跨6國的38天旅程。究竟一個人該如何在古稀之年有兒女相伴，並維持關係緊密？或許從林月霞的故事能夠找到答案。

粉紅超跑熱！不只香燈腳暴量 2024直播觸及飆1.2億次

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回約400公里，5月2日凌晨起轎，今年報名香燈腳爆量逾32萬人，若不克隨行，透過直播在線上也能瘋白沙屯媽。白沙屯網路電視台近年每到進香期間都推出網路直播，2024年海內外觸播累計高達1億2000多萬次，數據驚人，今年去程急行軍，團隊加緊備戰，要讓海內外信徒，都能掌握第一手「粉紅超跑」行蹤。

今晴朗暖熱 明午後雷陣雨 周日起鋒面接力晴雨變化快

今天天氣好轉，中央氣象署說，水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。