1張圖看高壓迴流天氣型態 鄭明典：西半部天氣穩定 中南部空品差

生命的延長改變了許多事，像是親子關係。在長壽的社會裡，父母和成年子女共享的生命愈來愈長。中年時我們或許認為，孩子過了青少年，養兒育女的難關就已經過去，但事實是，身為成年子女的父母挑戰更多，而且時間更為漫長。 75歲的林月霞有6個孩子，其中3人成年後當上網紅，在不同專業領域中各自精彩。為此，她常被詢問有何特殊教育方法，雖然不善言語的她總認為是順其自然下的結果，但從她小兒子口中可以得知，她是很會給予支持的媽媽，她甚至可以和小兒子2人單獨完成橫跨6國的38天旅程。究竟一個人該如何在古稀之年有兒女相伴，並維持關係緊密？或許從林月霞的故事能夠找到答案。

2025-05-02 07:30