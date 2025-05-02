1張圖看高壓迴流天氣型態 鄭明典：西半部天氣穩定 中南部空品差
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，高壓迴流天氣型態，西半部天氣穩定，中南部空氣品質稍差。昨天鋒面偏北通過，沒給台灣帶來降雨。
中央氣象署表示，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。明天東部、東南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。今晨及明晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
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