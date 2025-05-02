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晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面通過
今天各地晴時多雲，天氣偏熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，午後中南部山區及花東偶有零星降雨的機率。北部17至32度、中部18至33度、南部20至35度、東部18至33度。
明天、周日各地大致多雲時晴，吳德榮表示，但天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。
吳德榮表示，下周一不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下周二、下周三梅雨季首波鋒面通過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
下周四至下周六鋒面逐漸北移，吳德榮表示，台灣不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。11日梅雨季第2波鋒面南下，天氣轉變。但各國歐、美、日、加模式期末模擬多不同調，不確定性很大，需持續觀察。
吳德榮表示，歐洲系集模式模擬未來10天熱帶擾動，模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展；美國系集模式則調整為，部分模擬路徑通過菲律賓後，向北迴轉，發展的機率亦降低。由於熱帶擾動模擬分歧，其與東亞大氣環流之間的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，應持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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