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今晴朗暖熱 明午後雷陣雨 周日起鋒面接力晴雨變化快

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部地區多雲到晴、相對穩定的天氣，高溫普遍可以來到30至32度，尤其南部近山區會再更高一些。本報資料照片
今天西半部地區多雲到晴、相對穩定的天氣，高溫普遍可以來到30至32度，尤其南部近山區會再更高一些。本報資料照片

今天天氣好轉，中央氣象署說，水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，西半部高溫普遍可以來到30至32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫28至29度，夜晚清晨低溫在中部以北、宜蘭及花蓮大約21至23度，南部及台東24、25度。

不過，明天水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後容易有雷陣雨發生，而且降雨情況可能會延續到傍晚至晚上。

周日受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，但是午後容易有局部短暫雷陣雨；鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

下周一另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四鋒面影響，環境再轉不穩定；下周二、下周三各地容易有局部短暫陣雨或雷雨；下周四中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

下周五東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，下周六至5月11日再有一鋒面影響，水氣再度增多，天氣較為不穩定，各地降雨機率較高，不過後期鋒面影響時間、降雨區域及影響程度仍有不確定性。

明晚至周日清晨金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。

鋒面 高溫

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