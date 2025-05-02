身兼乩童與演員 郭鎧瑞「一炷香時間」入選國藝會新人

在台灣社會，乩童是一個神祕的角色。2025國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」作品「一炷香的時間」，身兼編導演的郭鎧瑞，童年被「降駕」成為乩童，在北藝大求學階段，開始有意識地連結乩童及演員身分，創作以乩童經驗為素材的戲劇。「每個人都有很不得已必須成為的身分。」他表示，希望將這種在生命中不得不成為的契約分享給觀眾，在其中找到共鳴。

在「一炷香的時間」中，郭鎧瑞將乩童「問事」的儀式以詩意的方式搬上舞台，透過自己的生命經驗，帶領觀眾探問神明是否真的存在。他強調，並沒有要透過創作解釋或再現神，而是分享靠近神的體感，以及這種經驗如何與每個人相關。

郭鎧瑞透露，創作「一炷香的時間」之前，有先問過降駕在他身上的神秘力量，得到同意。他接著詢問創作的主題，對方告訴他「時間」。他表示，雖然從童年便開始擔任乩童，但對這股神祕的力量依然是半信半疑。

「乩童和演員，都是被某一種東西操控；乩童被神明所降駕成為一個代言體，而演員也在做某一種代言。」郭鎧瑞表示，作為演員，乩童這種靠近神明的體感是非常獨特的身體經驗，他希望將之錘煉成屬於自己的戲劇語言，也透過戲劇帶領觀眾去理解這個神祕的世界。

國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」為長期與企業合作之專案，5月起於北、中、南巡迴演出，呈現三位年輕藝術家劉唐成、郭鎧瑞、林陸傑的全新創作。專案支持 35 歲以下音樂、舞蹈、戲劇的青年創作者，除提供創作經費外，也將創作成果推入國家表演藝術中心所屬之三館演出，同時挹注製作與行銷推廣等資源。

劉唐成專精於小丑表演，曾赴英國深造，接受當代小丑大師 Philippe Gaulier 等人的訓練。此次入選「新人新視野」的作品「小丑與他的創造者」，描述一位演員，隨著年紀漸長、自尊心越發高漲，開始抗拒曾經熱愛的小丑表演；然而，他的「小丑」卻不願就此被遺棄，向他發出了調解通知書。演出以獨白、偶戲與形體默劇，交織出一場充滿幽默與悲愴的內心對話。

魔術師林陸傑，擅長將魔術作為戲劇敘事的核心手法，拆解虛實邊界，讓觀眾在錯覺與現實中重新審視世界。這次創作《錯誤（的）引導》，不只是一次魔術演出，而是一場關於觀看與認知的挑戰。他將魔術的「錯誤引導」概念轉化為敘事手法，交織個人生命經驗與歷史事件，讓觀眾在虛與實的交界處徘徊。提醒觀眾，每個人所見的世界，或許只是另一層視覺上的錯覺。