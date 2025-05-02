關稅戰衝擊 藝術品恐出現「洗產地」

關稅戰開打，各行各業都可能受到影響，文化界尤以拍賣、國際藝博會等牽涉國際交流的展會影響最深。業界普遍認為，關稅戰會增加運輸和物流成本，未來藝術品的國際銷售可能會出現「洗產地」情況，避免遭徵收比作品賣價還貴的關稅。

過去美國對台灣並未徵收藝術品關稅。中華民國畫廊協會秘書長游文玫說，一般認為藝術品應當會在美國的關稅豁免清單中，但仍需要各國去談清楚。希望文化部能協助將藝品關稅明確列入台美的豁免關稅清單。

不過即使藝品銷售不收關稅，關稅戰也會影響富人的藝品投資意願。游文玫說，台灣很多藏家本身從事外貿、主要輸出國是美國，即使關稅戰暫緩，依然影響對經濟的信心，投資趨於保守，購藏藝品的單價、尺幅都會降低，作品走精緻與小型化。

全球藝術銷售三大市場依次為美國、英國與中國大陸。由於關稅是根據產地，若有英國商人要將手中的中國古董送到美國拍賣，成交將會遭徵收驚人關稅；而美籍畫家的作品若要進中國銷售，也是同樣命運。

游文玫預測，這將造成買賣雙方將交易地點轉移到中美之外，形成藝術市場另一個倉儲中心，但運費和倉儲費用都會因此而飆漲。此外，藝術品說明書也可能發生「洗產地」的現象，把產地偷龍轉鳳成中美以外的國家。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢提醒，即使是要把中國骨董送到美國，買家只要能證明是在中國大陸以外的地方購買藝品，也可以避免被美國收取驚人關稅。