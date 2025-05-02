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藝術品買氣降 業界：年輕人品味變

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
新世代藝術買家的品味迥異於上一代，藝博會面臨運輸等參展成本提高、消費力大減的壓力，必須用找到新的方式吸引新世代進場。記者陳宛茜／攝影
新世代藝術買家的品味迥異於上一代，藝博會面臨運輸等參展成本提高、消費力大減的壓力，必須用找到新的方式吸引新世代進場。記者陳宛茜／攝影

根據四月公布的「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，由於持續的地緣政治緊張局勢、經濟壓力和購買行為的轉變，去年全球藝術品總體銷售額下跌一成二，高單價的藝品銷售額更暴跌三成九。業界強調，必須找到新的方式吸引新世代進場。

集結眾多畫廊的藝博會、藝術展會，一向是消費者購買藝術品的主要交易場所。但根據巴塞爾報告研究團隊的調查發現，去年參加藝術展會的人數雖然成長，但成長的人數卻是來自未必會購買藝術品的遊客，過去藝博會倚賴的長期買家，參加展會的次數卻減少，原因在於展會過度擁擠、藝品同質化與旅行成本提高。

報告中，一位經銷商表示，「現在的年輕收藏家不再購買畫作」，隨著當代藝術泡沫的破滅，藝術市場高度依賴偏愛現代藝術和戰後藝術的嬰兒潮世代，但這些收藏家都超過六十歲，讓他擔心十年後的藝術市場會是什麼模樣。

年輕人不買畫？多納藝術總監陳如鈊說，年輕收藏家過去幾年熱中投資潮流藝術與數位藝術，但這兩種藝術如今都已成泡沫或走下坡，加上疫後股市大好，年輕人把錢投入股市，投注於藝術市場的資金不如上一代。

她觀察，新一代的藝術買家不在意深奧的藝術理論，喜歡療癒型藝術，購買的藝品往往是可放在家中當擺飾，不像上一代買藝術品是為了收藏，常會買家中放不下的大畫，另外收藏於倉儲。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢說，如何在台北當代、台北藝博會兩個大型國際藝博會之外，推動區域性的藝品交易能量，並培養新世代買家，將是未來挑戰。台北國際藝博會從去年起調整步伐，展會前後推出結合周圍近百家藝廊的「台北藝術周」，畫廊協會也開始舉辦藝術相關課程，培養新一代的買家。

年輕人 藏家 藝術品

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