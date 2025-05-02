快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

聽新聞
0:00 / 0:00

非聽不可／家庭照顧者培訓班、乳房疾病預防與保健

聯合報／ 本報訊

家庭照顧者培訓班

主講：國泰醫院物理治療師、藥師、營養師、居家護理師

時間：5月9日（五）上午9時至下午4時30分

地點：國泰醫院第一分館B2多功能教室一

台北市仁愛路4段280號

洽詢：02-2708-2121轉3956或3935

乳房疾病的預防與保健、膀胱癌的預防與治療

主講：台灣乳房醫學會榮譽理事長俞志誠

振興醫院副院長陳光國

時間：5月10日（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書館

圖書館 醫學

延伸閱讀

6度化療！鄭進一罹「膀胱癌」病況曝光 4字抗癌全說了

星級評論／馬妞背債千萬身患12病 遊覽車賣內褲靠「一張嘴」求生

乳房有腫塊及早就診 三陰性乳癌患者手術後化療恢復佳

70歲鄭進一緊急就醫 罹患膀胱癌認「活夠了」

相關新聞

關稅戰衝擊 藝術品恐出現「洗產地」

關稅戰開打，各行各業都可能受到影響，文化界尤以拍賣、國際藝博會等牽涉國際交流的展會影響最深。業界普遍認為，關稅戰會增加運...

缺工 客運駕駛每月工時198.6小時

客運駕駛缺工嚴重，根據交通部統計，去年公共客運業員工平均薪資為六萬一千二二元，比前年多出二○九一元，但員工人數創歷史新低...

藝術品買氣降 業界：年輕人品味變

根據四月公布的「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，由於持續的地緣政治緊張局勢、經濟壓力和購買行為的轉變，去年全球...

健康主題館／「五二輕斷食」甩肉 3招突破減重停滯期

夏天快到了，激起想穿上短褲、比基尼的欲望，不少人積極實行減重計畫，營養師劉怡里推薦，可採行「五二輕斷食」減肥法，一周選擇...

周日首波梅雨鋒面來襲 下周二再變天「雷雨連3天狂炸」

周六鋒面接近，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，中央氣象署預報員李名翔表示，中部以北、東半部慎防劇烈天氣，下周二...

北捷車廂飄燒焦味！旅客被趕下車擠爆忠孝新生站月台 逾800人受影響

台北捷運今下午4點半時，板南線開往頂埔方向的列車，在忠孝復興站發生異常，約有8百多名旅客受影響；車上乘客發文表示，當被趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。