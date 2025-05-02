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非聽不可／家庭照顧者培訓班、乳房疾病預防與保健
家庭照顧者培訓班
主講：國泰醫院物理治療師、藥師、營養師、居家護理師
時間：5月9日（五）上午9時至下午4時30分
地點：國泰醫院第一分館B2多功能教室一
台北市仁愛路4段280號
洽詢：02-2708-2121轉3956或3935
乳房疾病的預防與保健、膀胱癌的預防與治療
主講：台灣乳房醫學會榮譽理事長俞志誠
振興醫院副院長陳光國
時間：5月10日（六）上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書館
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