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健康你我他／食物隨心搭配 甜點是重頭戲

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
「吃到飽」不只是味蕾的滿足，也是凝聚家庭情感的方式。圖／劉秀芳提供
「吃到飽」不只是味蕾的滿足，也是凝聚家庭情感的方式。圖／劉秀芳提供

我是吃到飽的擁護者，常跟外子說，「除非要去吃到飽餐廳吃飯，否則我寧可自己煮。」原因一是外食往往是重口味，為了健康著想，自煮會比較保險；原因二是現在物價飛漲，吃一餐動輒數百元起跳，且很多都是「歹食貴」，同樣的錢自煮可以吃得更好、更盡興。

吃到飽就不一樣了，雖然口味多半脫離不了重油重鹹，但食物琳瑯滿目，我可以自由搭配，「食魚食肉也著菜佮」，重口味之餘，我可以吃些蔬菜來均衡。

再者，螞蟻人如我，甜食更是吃到飽的重頭戲，外面的糕點往往要價不菲，但在這裡我可以毫無忌憚的開吃。當然因為是吃到飽，所以只要付一個價錢就可以吃通海，不似外面的餐廳還得注意標價。

雖然我是坐五望六的年紀了，但仍對吃到飽樂此不疲，卻已經不是「吃夠本」的心態，而是選自己愛吃的，沒有壓力的吃。這種隨心所欲的用餐方式，對我來說魅力始終不減。

兒子知道我喜歡到吃到飽餐廳吃飯，所以在母親節前夕早已訂好餐廳，真的是「知子莫若母」。其實，喜歡吃到飽還有一個很重要的原因：在那樣自在的用餐氛圍中，平時皆是省話一哥的孩子們，都會敞開心胸與我們談天說地。對我們家來說，「吃到飽」不只是味蕾的滿足，也是凝聚家庭情感的方式。所以種種說起來，我怎能不愛吃到飽呢？

吃到飽 母親節 美食 親子 餐廳

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