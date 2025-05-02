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骨鬆無聲無息 你是極高骨折風險族群嗎

聯合報／ 詹鼎正／台大醫院北護分院院長
骨質疏鬆是一種無聲無息的疾病。圖／聯合報系資料照片
骨質疏鬆是一種無聲無息的疾病。圖／聯合報系資料照片

骨質疏鬆是一種無聲無息的疾病，許多病人直到發生骨折才發現問題。自2020年起，醫學界針對「極高骨折風險」族群，提出更積極的治療策略，希望降低反覆骨折帶來的嚴重影響。

所謂「極高骨折風險」，指的是骨質疏鬆病人中最容易骨折的一群人。如果一年內發生骨鬆性骨折，或已接受治療卻仍持續骨折，就屬於高風險族群。此外，骨密度T值低於-3.0、長期服用類固醇、曾多次跌倒並受傷，或透過FRAX評估顯示骨折風險極高者，也屬於此類。

骨鬆性骨折是指輕微跌倒就造成骨折，而非嚴重外傷所致。其中，脊椎壓迫性骨折最為常見，可能只是提重物、咳嗽，甚至無明顯原因，脊椎就塌陷變形。骨折好發於脊椎、髖部、上臂和手腕等部位，但健保僅給付髖部與脊椎骨折的治療藥物。若一年內跌倒兩次以上，或跌倒時造成明顯傷害，屬於高跌倒風險族群，應特別留意骨折風險。

為評估骨折風險，民眾可利用FRAX工具。這是一種可以預測未來10年骨質疏鬆性骨折及髖關節骨折機率的評估系統。只需上網搜尋「FRAX台灣」，選擇繁體中文版本並填寫12道簡單問題，即可獲得風險評估結果。若數值超過標準，便屬極高骨折風險族群，應積極尋求治療。

針對極高骨折風險病人，醫界建議優先使用骨質生成藥物，以促進骨質增生。治療選項，包括每日自行皮下注射18個月，或每月至醫療院所施打12個月。療程結束後，必須改用抗骨質流失藥物，以防止骨質迅速流失。由於這類藥物目前屬於健保第二線給付，若提前使用需自費，費用較高。

極高骨折風險病人大部分可符合健保給付的第一線抗骨質流失藥物。每年施打一次的藥，6年後需再評估；每半年施打一次的藥則需終身施打。若治療期間符合健保給付骨質生成藥物的條件，可暫時轉換療法，待療程結束後再切換回來。病人應與醫師討論，選擇最適合的治療方案。

隨著人口老化，骨質疏鬆與骨折風險對人們帶來的影響將持續增加，治療指引也將不斷更新。大家應正視骨骼健康，及早預防骨折風險，將有助於維持良好的生活品質。

FRAX骨折風險評估工具

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