快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／「五二輕斷食」甩肉 3招突破減重停滯期

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
營養師推薦「五二輕斷食」減肥法，可以有效減脂甩肉。圖／123RF
營養師推薦「五二輕斷食」減肥法，可以有效減脂甩肉。圖／123RF

夏天快到了，激起想穿上短褲、比基尼的欲望，不少人積極實行減重計畫，營養師劉怡里推薦，可採行「五二輕斷食」減肥法，一周選擇5天正常飲食、2日飲食控制熱量攝取在500至800大卡之間，可以有效減脂甩肉。她並設計總熱量613大卡的「兩天輕斷食食譜」，供減重族參考。

有些減肥法會讓人一開始體重就下降2、3公斤，似乎很快看到成效，但一段時間體重卻突然卡住不動。劉怡里說，其實無論用什麼方式減重，一定會遇到數字卡關的「停滯期」。減重停滯期是一種身體出現短暫的適應機制，也是一種保護生理反應。

當體重、體脂因為少吃多動而往下降低時，一段時間後，身體會開始找到新的平衡，讓體重先停住。「有時候只卡住幾天，有時卻一停就是好幾個月。」劉怡里說，停滯期容易讓人感到灰心。

減重遇停滯期該怎麼辦？劉怡里說，不妨先調適心情，允許自己稍微放縱口欲，避免身體誤以為進入「挨餓模式」，同時也紓緩焦慮的心情。她分享3個妙招，重新調整飲食和運動方式，或是把這時候的體重當作新的開始，就像玩遊戲卡關一樣，換個方式讓自己的戰力提升。

1.偶爾來點放縱餐：

適度增加熱量真的有助於突破停滯期，劉怡里說，美食讓人心情愉悅、打破減脂卡關。卡關的時候，允許一個月吃個1、2次大餐，不但不會變胖，還能喚醒身體代謝，幫助燃脂進程加速。

2.增加運動強度：

試著調整運動頻率或變換一下運動方式，例如一周原本運動2天，可以慢慢加到3天。若平常只有進行有氧，也可以加點重量訓練，有助於燃燒脂肪及增加肌肉量。嘗試高強度間歇訓練，燃脂效果也很明顯，身體更有感。

3.設定短期目標：

減重不用一次到位，設定小目標、慢慢調整，反而更容易持久。例如每周多運動10分鐘，或是每天多吃一份蔬菜，都是很好入門的開始。透過短期目標的設定，慢慢養成更健康的飲食和運動習慣，也會看到體重變化。

劉怡里指出，進行減重計畫時，大約降到體重5%至10%左右就會出現停滯期，除了上述3招，在飲食方面要多增加優質蛋白質，例如毛豆、豆漿、板豆腐、雞蛋、雞肉、鮭魚、秋刀魚等。她推薦減重的好朋友「海帶」，含豐富的碘、多種礦物質和高膳食纖維，還能促進新陳代謝、幫助消除水腫及減少脂肪吸收。

若嘴饞想吃甜點，多利用蔬菜類白木耳、黑木耳、仙草、愛玉、寒天等做成的甜湯，另加點紅豆、綠豆，增加飽足感。劉怡里提醒，想進行減重計畫，學習計算熱量也是重點，若以每周減輕0.5公斤為目標，每日應減少攝取500大卡。而達到目標體重後，維持更要靠均衡飲食、規律運動來維持理想數字。

減重 蛋白質 運動 體重

延伸閱讀

減重卡關 營養師授3招突破停滯期 「這食物」高CP值

減肥只吃雞胸肉快瘋了？三類肉安心吃 營養師提醒「4關鍵字」別碰

「早餐香蕉減肥法」沒效？減重教練揭2正確吃法： 我瘦了10公斤

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

相關新聞

關稅戰衝擊 藝術品恐出現「洗產地」

關稅戰開打，各行各業都可能受到影響，文化界尤以拍賣、國際藝博會等牽涉國際交流的展會影響最深。業界普遍認為，關稅戰會增加運...

缺工 客運駕駛每月工時198.6小時

客運駕駛缺工嚴重，根據交通部統計，去年公共客運業員工平均薪資為六萬一千二二元，比前年多出二○九一元，但員工人數創歷史新低...

藝術品買氣降 業界：年輕人品味變

根據四月公布的「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，由於持續的地緣政治緊張局勢、經濟壓力和購買行為的轉變，去年全球...

健康主題館／「五二輕斷食」甩肉 3招突破減重停滯期

夏天快到了，激起想穿上短褲、比基尼的欲望，不少人積極實行減重計畫，營養師劉怡里推薦，可採行「五二輕斷食」減肥法，一周選擇...

周日首波梅雨鋒面來襲 下周二再變天「雷雨連3天狂炸」

周六鋒面接近，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，中央氣象署預報員李名翔表示，中部以北、東半部慎防劇烈天氣，下周二...

北捷車廂飄燒焦味！旅客被趕下車擠爆忠孝新生站月台 逾800人受影響

台北捷運今下午4點半時，板南線開往頂埔方向的列車，在忠孝復興站發生異常，約有8百多名旅客受影響；車上乘客發文表示，當被趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。