缺工 客運駕駛每月工時198.6小時

客運駕駛缺工嚴重，根據交通部統計，去年公共客運業員工平均薪資為六萬一千二二元，比前年多出二○九一元，但員工人數創歷史新低，僅一萬八九九四人，每人每月總工時高達一九八點六小時，且已連續三年每月加班逾卅小時。

交通部公路局表示，大客車駕駛徵才補助延至明年二月底。至於聘用僑外生駕駛大客車部分，最快今年六月公告上路。

交通部統計，遊覽車等其他客運業平均薪資僅三萬六七四五元，為運輸業最低薪，汽車貨運業平均薪資四萬一三七八元，為次低。

工時部分，公共汽車客運業去年每人每月總工時為一九八點六小時，位居各運輸倉儲業之冠，加班時數更增加至卅二點九小時，較整體運輸及倉儲業平均值多出廿三點八小時。

首都客運總經理李建文表示，疫後乘客回流，但駕駛卻回不來，勢必得加班，這也是公車客運經營的最大困境。

公車客運同業全聯會秘書長謝界田表示，六月底前提客運運價檢討方案，提高運價，才有辦法為駕駛加薪。