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周日首波梅雨鋒面來襲 下周二再變天「雷雨連3天狂炸」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六鋒面接近，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，但未來一周溫度變化不大，白天高溫可達29至33度。聯合報系資料照
周六鋒面接近，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，但未來一周溫度變化不大，白天高溫可達29至33度。聯合報系資料照

周六鋒面接近，水氣增多，周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，中央氣象署預報員李名翔表示，中部以北、東半部慎防劇烈天氣，下周二至下周四再受另一波鋒面影響，各地須留意短暫陣雨或雷雨；至於是否有颱風生成？目前菲律賓東方及東南方各有1個熱帶擾動，但結構都還很鬆散，需持續觀察。

李名翔說，明（5月2日）水氣較少，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，西半部多雲，午後中南部山區有局部短暫雨。周六（5月3日）水氣較多，東半部、東南部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨。

周日（5月4日）首波梅雨鋒面通過，中部以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區多雲午後有短暫雷陣雨。

下周一（5月5日）另一波鋒面接近，雨勢稍緩，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。

周二至周四（5月6日至8日）鋒面影響，周二、周三各地有短暫陣雨或雷雨，周四中部以北及東半部有短暫陣雨或雷雨，南部多雲午後有雷陣雨。

溫度部分，李名翔指出，未來一周變化不大，中南部高溫可達30至33度，北部28至30度，鋒面影響期間若降雨明顯，高溫可能略降，其他都是溫暖偏熱。

至於未來是否有颱風生成？李名翔表示，目前菲律賓東方及東南方各有1個熱帶擾動，結構都還是鬆散情況，僅美國模式預估其中1個會發展起來，預估下周可再觀察。

恆春 鋒面 雷雨

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