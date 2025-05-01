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北捷車廂飄燒焦味！旅客被趕下車擠爆忠孝新生站月台 逾800人受影響
台北捷運今下午4點半時，板南線開往頂埔方向的列車，在忠孝復興站發生異常，約有8百多名旅客受影響；車上乘客發文表示，當被趕下車，列車傳出燒焦味。北捷說明，由於電源轉換器異常，目前系統營運正常。
不少民眾在社群發文，搭乘下午4點半多的板南線，行經忠孝新生站時突然被趕下車，列車發出燒焦味。另外也有民眾看到，一群人被趕下車廂，不知道發生什麼事情。
北捷表示，行控中心持續監控系統運轉，下午4點35板南線一部忠孝復興站月台往頂埔方向列車，因電源轉換器異常，維持一半車廂照明，行控中心依SOP，迅速請車上約800名旅客換乘後續列車，並未延誤，目前系統營運正常。
北捷表示，行控中心除加強列車、車站廣播及派員引導外，也採取調整列車班距因應，該列車電源轉換器異常原因，將於送回機廠後詳查。
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