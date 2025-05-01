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國台交走進社區邁千場演出 航海王歌曲逗樂小朋友

中央社／ 台北1日電

投入9年，國立台灣交響樂團推動「NTSO遍撒音樂種子在社區室內樂經典音樂會」，今天在雲林縣虎尾鎮中溪國小迎接第1000場演出，從經典「卡門」到「航海王」歌曲，都讓小朋友滿足不已。

國台交今天透過新聞稿表示，「遍撒音樂種子在社區」以推廣室內樂為核心，安排弦樂四重奏、木管五重奏等編制，攜手民間青年音樂家及音樂團隊參與演出，深入鄉鎮與離島，讓偏遠地區孩子與社區居民能近距離欣賞音樂，近2年更進一步發展出「繪本故事音樂會」，以說書人搭配室內樂演出。

像是今天第1000場演出，除中溪國小全校師生熱情參與，也吸引不少社區居民到場。演出由NTSO台灣青年交響樂團以銅管樂器演奏，帶領觀眾穿梭古典樂、民謠與卡通配樂中，包括比才歌劇「卡門」的「鬥牛士之歌」與「阿萊城姑娘」的「法蘭多爾」舞曲、改編自台灣歌謠的「青春嶺」、「滿山春色」等。

有趣的是，曲目還特別安排日本動畫「航海王」與「名偵探柯南」的經典主題曲，讓小朋友連連驚呼「現場聽法國號真的好震撼」、「居然現場能聽到航海王的主題曲」。

中溪國小校長李學人表示，音樂資源對學校來說十分珍貴，很感謝國台交讓學生有機會接觸專業演出，也希望未來能持續合作，讓孩子們從小培養對藝術的興趣。

國台交表示，演出現場也設有小小驚喜活動，抽出20名幸運觀眾獲得國台交2025/26樂季開季音樂會門票，鼓勵民眾走進音樂廳，繼續在視聽體驗更豐富的場域裡感受音樂的力量。

交響樂團 朋友 音樂會

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