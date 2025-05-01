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梅雨鋒面5/4報到 中部以北留意雨勢
中央氣象署表示，明天天氣相對穩定，3日水氣變多，要留意午後雷雨，4日梅雨鋒面報到，屆時中部以北、東半部及恆春半島等要留意雨勢。
中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天天氣相對穩定，只有東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣型態，中午過後，中南部山區有短暫雷陣雨。
李名翔說，3日水氣變多，東部、東南部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後要留意雷陣雨，4日鋒面通過，中部以北、東半部跟恆春半島要留意雨勢，南部多雲，但中午有短暫雷陣雨。
李名翔指出，5日鋒面接近，只有北部、東北部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意雷陣雨，6日到8日受鋒面影響，6日到7日各地有短暫陣雨或雷雨，8日為中部以北、東半部有雷雨，南部多雲，午後留意雷陣雨。
溫度方面，李名翔表示，未來一週溫度變化不大，北部高溫落在攝氏28度到30度，中南部30度到33度間，如果雨勢較大，高溫會稍微降一點，但沒有下雨時都是溫暖偏熱，低溫都有21度到23度。
李名翔提醒，今天晚上到明天清晨以及3日晚間到4日清晨，金門、馬祖要留意霧跟低雲。恆春半島跟蘭嶼、綠島明天要留意強風。
至於海面上的熱帶擾動，李名翔說，目前尚未組織起來，還可以繼續觀察。
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