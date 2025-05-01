勞工遊行七大訴求 勞動部：審慎處理、逐步推進

五一勞動節，逾5000名勞工上街頭高喊「反霸凌、要保障」等訴求。勞動部回應指出，勞動部相當重視勞團所提出的七大訴求，會積極與利害關係人溝通，站在勞工立場，審慎處理，逐步推進。

針對今年遊行主題反霸凌，勞動部說，去年底至今，勞動部邀請許多勞團、專家學者、地方政府及雇主代表，多次密集研商「職業安全衛生法」修法草案，並增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義、要求事業單位訂定防治措施，新增要求雇主知悉勞工遭受職場霸凌時，必須立即採取有效適當措施、規範明確的通報、內外部申訴、調查、協調、申復處理及申訴人保護等規定，草案也已送進行政院，盼能盡快送到立法院審議並三讀通過。

勞動部進一步說明，對於外界關切公務員的職安保障，這幾個月以來，勞動部也與考試院公務人員保障暨培訓委員會就政府機關公務人員數次研商，調和相關程序規範，確保每一位工作者都能有所保障，不被漏接。

對於降低工時、增加國定假日及特休、要退休保障、要加薪、完整勞動三權、強化勞資協商、醫護教保補人力、推動公正轉型等訴求，勞動部強調，涉及跨部會權責的訴求，勞動部會站在勞工立場協助表達心聲，並在職權範圍內給予勞工朋友協助；涉及勞動部主管法規的訴求，勞動部會與多方利害關係人溝通，讓各項勞動政策改革能更符合勞工期待。

此外，因應國發會提出2050邁向淨零路徑發展的整體規畫與策略方向，勞動部將協同環境部，協助勞工有更多機會參與企業減碳計畫，並整合跨部會資源，推動更具永續與氣候友善目標的職業訓練或就業計畫，讓產業跟勞工在轉型過程有更多支持。

勞動部也表示，將會保持溝通管道暢通，傾聽建言，也會繼續秉持務實精神，一步步穩健推動改革，持續找到路徑逐步往前推進。