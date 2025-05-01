陳瑩關心蘭嶼醫院進度 衛福部：10月提興建計劃

蘭嶼地區長期面臨醫療資源不均問題，由於地處偏遠、交通不便，當地僅有基礎醫療設施。蘭嶼日前提出希望興建醫院的願景，立委陳瑩1日在立法院衛環委員會要求衛福部儘速提出興建計畫。衛福部長邱泰源表示，將於10月提報醫院興建計畫，計畫通過後興建醫院需3年時間。

1982年，政府選擇蘭嶼作為核廢料貯存地，並未事先告知達悟族人，也未經充分協商。這一決策對蘭嶼居民和達悟族的健康、文化及環境造成深遠影響，破壞了他們的傳統生活方式。至今，這段歷史對達悟族人的傷害仍在持續當中。

陳瑩在質詢時提到，前總統蔡英文於2016年8月1日的原住民族日，代表政府向原住民族道歉，特別提到政府在達悟族人不知情的情況下將核廢料存置在蘭嶼，讓達悟族人長期受到傷害，因此當時蔡英文總統向達悟族人道歉。

陳瑩也提到2020年6月，當時與擔任副總統的賴清德前蘭嶼訪視，賴清德副總統明確指示應該要提升蘭嶼的醫療資源，而蘭嶼在地的意見，希望可以興建醫院，今天衛福部在陳瑩質詢之下，允諾將於10月提出蘭嶼醫院的興建計畫。

核廢料對當地達悟族人的健康與生活造成長期影響。但政府僅於2018年提供島上族人一次健康檢查，核廢料對島上族人的危害是持續發生，所以政府對於族人的健康服務就應該要持續。陳瑩要求，衛福部應繼續提供蘭嶼族人健檢服務外，衛福部應針對蘭嶼醫院興建完成前的這段期間，研擬提升蘭嶼醫療量能的相關規劃。

陳瑩表示，蘭嶼的設籍人口約有5,263人，且每年就醫次數達到超過6萬次，每年約有16萬的觀光人次，顯示出當地對更好醫療服務的迫切需求。未來若興建蘭嶼醫院，將有助於大幅提升醫療品質，保障蘭嶼居民的健康權益，並實現環境正義。