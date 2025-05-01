新冠LP變異株竄升傳播力增 陳秀熙：脆弱族群快打疫苗

新冠變異株流行趨勢，由XEC轉變為LP.8.1，美國及歐洲地區都出現類似現象。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，LP.8.1變異株早在去年就被發現，但未成為主流變異株，近年因特殊突變位點「V445R」，導致疫情快速竄升，該突變會增強病毒與人體呼吸道ACE受體結合能力，提高傳播力，這是LP.8.1取代XEC變異株，成為主要流行株的關鍵因素。

「新冠疫情仍未走遠。」陳秀熙呼籲，脆弱族群如免疫功能低下者、慢性病患者、癌症病患與洗腎病人，特別是高齡長者應特別注意防疫，國內仍有疫苗可供接種，JN.1疫苗，對 LP.8.1 仍具保護效果，尤其能有效預防重症與減輕症狀，建議符合接種條件的民眾儘早施打。

隨著LP.8.1在全球多國蔓延，陳秀熙表示，國際旅遊頻繁，建議有出國計畫者在出發前完成疫苗接種，做好個人防護。日常生活中，仍應維持良好的防疫習慣，例如在密閉空間佩戴口罩、勤洗手、使用酒精消毒等，並落實精準防疫策略。

另，全球麻疹疫情創新高，美國麻疹疫情恐創2000年以來新高，從今年起截至2025年4月18日，美國已通報800例麻疹病例，超過2024年累積病例。陳秀熙表示，隨國際交流，全球都會受到影響，導致東南亞國家如越南等疫情暴增，台灣疫情也創下5年新高，應加強邊境檢疫與社區防疫，防範麻疹擴散。

陳秀熙表示，若疫情持續成長，美國麻疹疫情恐創2000年消滅麻疹以來新高，94%病例與10起疫情有關，96%未接種疫苗或疫苗狀態不明，其中重症住院者，約31%為5歲以下兒童，目前已通報2人死亡，均為未接種疫苗者。美國因疫苗政策猶疑，加上籠罩在對等關稅政策討論中，希望於此同時，美國仍可照顧全球健康平等。

截至今年4月，台灣麻疹本土及境外累積病例達32例，為5年同期新高，其中20例為越南境外移入。病例自2024年第49週後持續出現， 疫情升溫明顯，累積病例數遠高於近年同期。陳秀熙表示，麻疹容易造成免疫失智，染疫民眾對其他呼吸道傳染病抵抗力下降，呼籲欲至東南亞國家旅行民眾，務必做好防疫準備，尤其沒有打過疫苗，或1981年以後出生的民眾，應重新接種，避免保護力失效。