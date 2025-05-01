幅度可觀 台大醫院住院醫師預計8月加薪、院方已有共識

醫護缺工嚴重，年輕世代醫師流向醫美、診所，賴清德總統喊出醫師應「不同工、不同酬」，各醫院也研擬加薪制度。台大醫院院長吳明賢日前表示，近期將研擬對院內畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師加薪。據了解，目前院方已研議加薪方向，將給外科、兒科醫師更高獎金，目前有待院務會議通過，預計今年8月新加入該院的PGY醫師即可適用薪資新制。

吳明賢日前出席自家新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」簽書會，一名自幼立志從醫，即將踏入某醫學中心擔任PGY的女醫學生，興奮上前簽書。吳明賢鼓勵對方，年輕世代選擇擔任醫師不容易，以台大醫院為例，近期即會研擬為PGY醫師加薪。

台大醫院本周一及上周五均舉行會議討論醫師加薪事宜，且除PGY醫師外，全院住院醫師均可獲得加薪，且依照辛勞程度，有不同加薪幅度，兒科、外科等缺人又辛苦的科別，加薪幅度較高。台大兒童醫院院長李旺祚說，目前研議的加薪金額「蠻可觀」，預計可大幅改變薪資結構，但詳細數字還須等待核定。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，因故不便透露加薪金額，但院方確實已決議為住院醫師加薪，院內獎金分配委員會委員已形成共識，目前規畫，不同科別加薪幅度不同，例如外科住院醫師，要照顧的病房眾多，加薪幅度較大。雖還要經過其他院內程序決議，但預計最快8月就能上路。預算方面，因公務機關調整基本薪較難，將以類似獎金加給等名目為住院醫師加薪。

兒科是各醫院人手最缺的科別之一，許多年輕醫師看到少子化趨勢，卻步踏入兒科。李旺祚說，為肯定住院醫師工作上的努力，台大醫院兒科部去年年中決議，主治醫師讓出部分績效獎金，分給兒科組第2年PGY醫師，金額雖不是特別多，但藉此表示院方對年輕醫師的重視與肯定，與總院調升住院醫師薪資用意相同，重視兒科的理由，不外乎是希望提供兒童更好的照顧品質。