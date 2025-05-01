白沙屯媽今晚起駕 交部製作5千份「勇」字車票限量發送

白沙屯拱天宮媽祖進香今晚子時登轎出發，今年逾32萬信徒參與，為保持周遭交通順暢，交通部提供疏運措施，包含台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車；另交通部也共襄盛舉，製作5000份印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，祝福所有國人行走順利平安、行車安全。

「永康保安」，是信仰的寄託，也是前行的力量。為陪伴每一位虔誠進香的香燈腳，今年交通部與台鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，製作5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今日下午3時起於台鐵白沙屯站外發放予民眾。

交通部表示，這張車票不僅象徵平安，也寄託了媽祖的庇佑與祝福，特別在背面印上白沙屯媽祖著名的「勇」字，為進香途中每一位信徒加持勇氣，撐起他們一步一腳印的信仰之路。從白沙屯車站啟程的那刻起，這張車票就是一份溫暖的陪伴，也是交通部為這場文化盛會所盡的一份心意。

交通部首次協助白沙屯媽祖進香疏運，隨著人潮與車流湧入，呼籲信徒可多加利用台鐵、高鐵及公路接駁等大眾運輸工具，載著信眾平安抵達白沙屯。

台鐵加開班次部分，5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。

公路客運部分，規畫2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包含5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；5月3日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元），公路局表示，將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵增開班次部分，5月1日7至9時、18至19時；5月9日7至9時、15至20時；5月10日7至9時、10至11時；5月11日7至8時、14至22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。