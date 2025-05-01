五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

今天是五一勞動節，5千名勞工上街頭，高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，並提出7大訴求，要求政府降低工時、加薪、完整勞動三權、退休保障、醫護教保補人力、推動公正轉型等。遊行現場上演「撤案才能在車上」行動劇，諷刺執政的民進黨當年刪除七天國定假日，包括現任勞動部長洪申翰、衛福部長邱泰源等擔任立委時都曾提案增加國假，後來卻都撤案，因為撤案才能獲得官位「上車」。

五一行動聯盟舉辦的五一勞工大遊行今下午在凱達格蘭大道集結，提出「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」七大訴求。

遊行總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮說，去年底勞動部基層公務員因過勞與職場霸凌輕生，震驚全台，也引發全民對「職場霸凌防治」的關注，勞動部也在社會壓力下提出「職安法」修法，增訂職場霸凌專章。五一行動聯盟要求，公務員與勞工應一體適用職安法，並設公正第三方及勞工代表處理霸凌案件，禁止雇主對申訴人及受害人不利。

面對賴清德上任即將屆滿周年，許多勞動政策卻未有實質進展，今年行動口號之一喊出「只顧政權、不顧勞權」，戴國榮說，賴總統上任至今面臨很多議題，包括美國對等關稅、烏俄戰爭等國際情勢，造成國內整體經濟發展呈現不穩定狀態，因此今年遊行提出七大訴求，希望政府能有善意回應，若沒辦法落實，這也是政府對國內各行各業勞動者的一種霸凌。

戴國榮說，盼賴政府在勞動條件、勞動環境提升上，能聽到各行各業基層勞工的心聲，不管哪一個政黨執政，每年都會跟八大工商團體座談，傾聽產業心聲，但這麼多年來卻沒有真正傾聽基層勞工聲音，勞團提出的許多具體政策措施，政府也都沒採納，因此今天集結、展現勞動者力量，讓政府重視，進而營造一個友善的職場環境，讓年輕世代有美好未來。

遊行主持人、中鋼集體總工會秘書長林昶志說，台灣勞工低薪、高工時實至今日都未改善，大家還記得賴總統競選廣告，前總統蔡英文曾把她開的車親自交給賴總統駕駛，但試問，賴政府把這台車開到哪裡去了？是不是把廣大勞工給遺留下了？

五一行動聯盟接著演出「撤案才能在車上」行動劇，諷刺執政黨政府與立委在「抑制國定假日天數」一事上合謀。2016年民進黨政府以一例一休及比照公務員休假天數為由，刪除勞工原有的七天國定假日，如今勞團、在野黨立委提案透過修法恢復被刪除的國定假日、落實勞工休息權，卻遭到民進黨立委消極抵制。

行動劇演出蔡前總統問賴總統開車開得如何？賴總統說「放心，障礙物都被我排除了」，蔡笑著回應「你真的比我還兇」，接著扮演現任教育部次長張廖萬堅、衛福部次長林靜儀、衛福部長邱泰源紛紛撕掉他們擔任立委時增國假的提案，得到政府官員位置後紛紛上車，而也曾提案增加國假的現任勞動部長洪申翰也上車，現場一片噓聲。

駕車的賴總統說，各位勞工辛苦了，台灣年總工時排名OECD國家第六高、亞洲第二高，還是沒能增加國定假日，因為撤案才能在車上，現場高喊「撤案才能在車上，國假還是沒增加」。