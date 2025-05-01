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高雄路上出現「藍寶石歌廳」主題公車 民眾拍照搶搭車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供

南台灣秀場文化重要指標「藍寶石大歌廳」沒落關閉後，近年由高雄流行音樂中心每年舉辦大型歌廳秀，重現當年風情；高市交通局、高雄客運和音樂中心為此打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響，本周日該公車將駛入駁二藝術特區，邀請民眾現場打卡拍照。

高雄流行音樂中心今年度「真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」將於5月10、11日登場，卡司除了陽帆、林淑容、潘越雲、王彩樺、鄭進一、龍千玉登台演唱，金曲歌王蕭煌奇、蘇明淵及金曲歌后曹雅雯也確定出席；高市交通局配合宣傳，將其中一輛60路公車以藍寶石大歌廳元素重新打造，華麗閃耀風格吸引不少民眾搭乘欣賞。

目前高雄僅此一輛主題公車上路，交通局至今未透露建置經費，僅說計畫涉及多個單位，皆有一定比例支出，但不願公開金額，上路後實際公車增加運量也未統計；60路主題公車以「高雄懷舊 記憶探尋」為主題，運用電動公車為載體，融合藍寶石大歌廳元素，重現港都昔日華麗年代。

交通局表示，民眾可以透過「高雄iBus+」APP，點選「跟著我搭懷舊公車」功能，掌握標有「藍寶石」圖案公車的即時動態；60路主題公車上線以來佳評如潮，該主題公車因此在5月4日將駛入駁二藝術特區，邀請民眾現場打卡拍照、登車體驗，民眾在活動當日只要與主題公車合影並上傳指定平台，或參加互動遊戲，即可兌換精美小禮物。

高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供
高市交通局、高雄客運和高雄流行音樂中心合作打造全市唯一的「藍寶歌廳懷舊主題公車」，4月19日上路載客後，獲得不少迴響。圖／高雄市交通局提供

公車 高雄流行音樂中心

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