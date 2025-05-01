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他趁老婆懷孕「在外色色」染淋病 醫師給一處置建議

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師指出，性行為活躍者應維持良好防護習慣，尤其參與開放性或非單一伴侶性行為者，更應提高警覺。圖非新聞當事人，本報資料照片
醫師指出，性行為活躍者應維持良好防護習慣，尤其參與開放性或非單一伴侶性行為者，更應提高警覺。圖非新聞當事人，本報資料照片

有些男性會在妻子懷孕時，「到外尋求刺激」，曾有名男性被「押」來門診一同接受性病篩檢，雖太太沒有感染，但丈夫雖無症狀，後續卻被驗出感染淋病，但醫師仍建議同步建議其接種HPV疫苗以防未來感染。

泌尿科醫師指出，施冠偉分享，有一名孕婦因不願進行性行為，丈夫便自行前往酒店尋求管道，結果遭妻子發現後，被「押」來門診一同接受性病篩檢。最終檢查發現，太太沒有感染，但丈夫卻被驗出感染淋病，但沒有任何症狀，經抗生素治療後已順利康復，並同步建議其接種HPV疫苗以防未來感染。

施冠偉指出，疫情解封後的這2年，民眾社交活動增加，相關性病的感染比例也有上升趨勢，「許多患者以為性病與自己無關，但實際上在門診中已逐漸成為常見就診原因。」建議有高風險性行為、或對自身狀況有疑慮的民眾，應定期接受性病篩檢，並可考慮接種疫苗或使用暴露前預防性投藥（PrEP）等預防措施。

另外，有些族群間流行「交換伴侶派對」，泌尿科醫師顧芳瑜說，有一對年約40至50歲的夫妻前往泌尿科診所就診，並坦言曾參與新竹地區的「夫妻聯誼」，擔心可能感染性病，因此特地跨區到桃園就醫，以避免在原生活圈遇見熟人，經醫師檢查後並未發現感染跡象，隨後建議兩人接種HPV疫苗與考慮使用PrEP，以降低未來風險，最終兩人選擇接種疫苗。

顧芳瑜表示，雖然過去曾聽聞有交換伴侶社群存在，但在診間實際遇到此類情況仍屬首次，該對夫妻檢查結果雖為陰性，但對潛在風險仍感憂心，因此建議可透過HPV疫苗與PrEP等方式提升防護力。

顧芳瑜補充，性行為活躍者應維持良好防護習慣，尤其參與開放性或非單一伴侶性行為者，更應提高警覺。除了注意安全性行為外，HPV疫苗與預防性投藥，是目前具科學實證的有效防治方式，可大幅降低感染與傳播風險。

HPV 性行為 疫苗

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