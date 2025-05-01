救命凝膠健保給付太低廠商凍未條 立委：功能混為一談

外科救命凝膠怎麼死的？外科醫師說，外科手術凝膠可以用在接合處減少出血，但因為納入健保後給付太低，決定停止供貨；衛福部昨日舉出國際價格支持，認為健保給付價格合理。立法委員陳昭姿提醒，不少醫師點出功能不同的醫材被歸在同一分組，健保署應該注意。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中批評，2022年才在台灣上市的外科封合凝膠泰爾茂」（AQUABRID）可以直接塗抹在接合處減少針孔出血，原本會推薦自費使用，但因為健保5月1日起納入給付卻只給低價，讓該一才決定不再供貨。衛福部次長林靜儀、健保署昨相繼透過臉書及新聞稿澄清，健保給付價格優於國際價格，並無不合理。

陳昭姿今日在立法院衛環委員會質詢時表示，林靜儀提出的國際藥價將不同功能的手術封合劑混為一談，有的防沾粘，有的是有抗凝血因子，但健保分組卻同步歸類在同一組，並且用一個最低價公布，根本不是爭議的泰爾茂的藥價。她提醒，「林次長不懂不要亂講」，若有醫材要退出時健保署更要小心。

健保署長石崇良指出，「我跟委員一樣不是對所有的藥都很了解」，藥價調整還是要以專家意見為主，廠商對於價格有疑慮可以申覆。他後續補充，自費轉乘健保給付，考慮公立醫院、醫學中心採購價加上管理費、浮動點值一起計算才會訂出價錢，本次調整只有1家廠商不認同。

石崇良說，手術封合劑原本自費，因為費用極高，考量健保對於急重難罕優先給付，因此挑選主動脈剝離的根部撕裂縫合後使用，適用對象約1400位。這次提出申覆的廠商（2mL）在市場佔率不高，最常用的是4mL；後續申覆會在5月的共擬會議中討論。

林靜儀昨日貼文指出，手術封合劑為特殊醫材，經申請提出至共擬會議通過，在4月15日公告，自5月1日生效。支付點數為參考醫院採購及調整資料等評估，以臨床常用規格4ml品項2萬3662點暫予支付，2ml及5ml規格，分別以11831點及以29577點暫予支付。

台灣支付價格與國際價格比較，日本：5586元（2mL）、13965（5ml）、27930元（10mL）；韓國：1504元（2mL）；澳洲：2671至6741元（2mL）、10769元（4ml）、24564元（10mL）。目前一家廠商提出申覆，泰爾茂產品為2g規格，支付點數1萬1831點，依藥物支付標準規定，廠商對支付點數有不同意見，可於健保署通知日起30日內提出。