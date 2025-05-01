不是運動！日本人常做「1習慣」 醫：能降心血管疾病、減少失智風險
泡湯是不少人赴日旅行的標配行程，而日本人偏好高溫泡湯，常選擇攝氏41至42度的熱湯，對多數人來說幾乎燙得難以忍受。對此，減重醫師蕭捷健表示，這樣的泡湯方式不只是為了放鬆，更有助於啟動體內名為「熱休克蛋白（HSPs）」的關鍵機制，能提升免疫力、降低失智風險。
蕭捷健醫師在臉書指出，當人體經由短時間（約10至15分鐘）的高溫泡湯，使核心體溫上升至接近38度時，會如同輕微發燒般，啟動熱休克蛋白的反應。HSPs在高溫壓力下會被喚醒，能修復受損蛋白質、保護細胞，進而提升身體對病毒與細菌的抵抗力。
蕭捷健補充，芬蘭曾有研究發現，經常使用三溫暖的人，其心血管疾病風險下降近50%，失智風險也減少約66%。這些益處並非單次泡湯即可達成，而是需要長期規律執行，才能見到顯著效果。
蕭捷健提醒，高溫泡湯並非人人適合。長者、患有心臟病、高血壓、糖尿病者及孕婦應避免嘗試，以免造成身體過度負擔。他建議，對一般人而言，選擇40°C以下的溫泉同樣具有放鬆與調節交感神經的效果，是更安全且可持續的健康習慣。
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