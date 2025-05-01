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隱藏版景點嘉油鐵馬道機車頻闖入 嘉市議員要求加強取締重罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員黃思婷（右）質詢市府觀新處長張婉芬。記者魯永明／翻攝
嘉市議員黃思婷（右）質詢市府觀新處長張婉芬。記者魯永明／翻攝

嘉義市隱藏版景點，中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告，3月闖入破百件，嚴重威脅行人、單車及輪椅族安全，議員上午質詢要求嚴格加強取締重罰，增設阻絕鐵桿；市府觀新處長張婉芬說，年底前會增設12處科技執法車牌辨識系統，加強取締。

議員黃思婷說，嘉油鐵馬道沿途綠葉成蔭，受居民及遊客青睞，休閒運動及鐵馬族多，卻常有機車闖入，讓人提心吊膽，市府在紅瓦厝段增設科技執法，搭配大聲公系統處罰，但3月告發150件，4月減半近80件，但只要發生碰撞車禍意外，恐怕就是嚴重傷亡。

黃思婷指出，機車闖入行駛路中央，嚇得不少人急忙閃躲，居民要求加強取締重罰，鐵馬道行經嘉市區與水上鄉，全長3500公尺，設自行車道與人行步道，市府設置禁止機動車輛進入告示牌及圖示，但常有車輛闖入，建議增設冂字形移動式阻絕鐵桿。

議員王浩也要求觀新處及警方加強取締闖入汽機車，保障行人、單車及輪椅族安全。觀新處長張婉芬說，為維護自行車道安全與使用品質，市府2012年5月8日公告禁止2輪以上機動車輛進入，設標誌，違者依法可處900元至1800元罰鍰。

為提升管理效能，去年3月1日導入AI車牌辨識及語音警示系統，率先在南京路站至新民路416巷間試辦，降低違規情，統計顯示，系統上路後，3月每天日違規件數由9.3件降至5.27件，減少幅度43.3%；4月降至2.67件，再減少50%。

後續將擴大範圍至南京路至重慶1街，以及世賢路4段至新民路46巷，增設12支車牌辨識鏡頭，強化智慧化管理，持續營造安全、友善的慢行環境。張婉芬強調，處罰不是目的，呼籲駕駛人不要跟荷包過不去。警方說，駕駛人闖入依違反道路交通管理處罰條例，處900元以上1800元以下罰鍰。發生意外恐造成嚴重傷亡，會配合觀新處加強取締處罰。

嘉市議員黃思婷質詢市府觀新處長張婉芬，建議嘉油鐵馬道增設冂字形移動式阻絕鐵桿。記者魯永明／翻攝
嘉市議員黃思婷質詢市府觀新處長張婉芬，建議嘉油鐵馬道增設冂字形移動式阻絕鐵桿。記者魯永明／翻攝
嘉義市中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告。圖／嘉市府提供
嘉義市中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告。圖／嘉市府提供
嘉義市中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告。圖／嘉市府提供
嘉義市中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告。圖／嘉市府提供
嘉義市中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告。圖／嘉市府提供
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嘉義 科技執法 議員

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