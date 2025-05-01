隱藏版景點嘉油鐵馬道機車頻闖入 嘉市議員要求加強取締重罰

嘉義市隱藏版景點，中油舊鐵路改建嘉油鐵馬道，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告，3月闖入破百件，嚴重威脅行人、單車及輪椅族安全，議員上午質詢要求嚴格加強取締重罰，增設阻絕鐵桿；市府觀新處長張婉芬說，年底前會增設12處科技執法車牌辨識系統，加強取締。

議員黃思婷說，嘉油鐵馬道沿途綠葉成蔭，受居民及遊客青睞，休閒運動及鐵馬族多，卻常有機車闖入，讓人提心吊膽，市府在紅瓦厝段增設科技執法，搭配大聲公系統處罰，但3月告發150件，4月減半近80件，但只要發生碰撞車禍意外，恐怕就是嚴重傷亡。

黃思婷指出，機車闖入行駛路中央，嚇得不少人急忙閃躲，居民要求加強取締重罰，鐵馬道行經嘉市區與水上鄉，全長3500公尺，設自行車道與人行步道，市府設置禁止機動車輛進入告示牌及圖示，但常有車輛闖入，建議增設冂字形移動式阻絕鐵桿。

議員王浩也要求觀新處及警方加強取締闖入汽機車，保障行人、單車及輪椅族安全。觀新處長張婉芬說，為維護自行車道安全與使用品質，市府2012年5月8日公告禁止2輪以上機動車輛進入，設標誌，違者依法可處900元至1800元罰鍰。

為提升管理效能，去年3月1日導入AI車牌辨識及語音警示系統，率先在南京路站至新民路416巷間試辦，降低違規情，統計顯示，系統上路後，3月每天日違規件數由9.3件降至5.27件，減少幅度43.3%；4月降至2.67件，再減少50%。