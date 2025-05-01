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客運駕駛每月工時高達198.6小時 連3年月加班逾30小時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
去年公共客運業員工平均薪資有6萬1722元，比2023年多出2091元，但員工人數創歷史新低，僅1萬8994人，但每人每月總工時卻高出198.6小時，且已連續3年每月加班逾30小時。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
去年公共客運業員工平均薪資有6萬1722元，比2023年多出2091元，但員工人數創歷史新低，僅1萬8994人，但每人每月總工時卻高出198.6小時，且已連續3年每月加班逾30小時。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，根據交通部統計，去年公共客運業員工平均薪資有6萬1722元，比2023年多出2091元，但員工人數創歷史新低，僅1萬8994人，但每人每月總工時卻高出198.6小時，且已連續3年每月加班逾30小時。

交通部近日公布113年「運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」最新統計，運輸及倉儲業全年受僱員工人數平均29萬7000人，「汽車貨運業」及「其他運輸輔助業」受僱員工人數均逾7萬人，各占23.8％。

「公共汽車客運業」及「港埠業」受僱員工人數均創歷年新低，分別為1萬8994人及2084人，減幅158％及31％，其中，公共汽車客運業受僱員工數相較2023年的1萬9152人，減少158人。

薪資部分，去年整體運輸及倉儲業每人每月總薪資平均6萬5184元，相較上年增加3227元，增幅5.2％，創歷年新高，但遊覽車等其他客運業平均薪資僅3萬6745元，成為運輸業最低薪，而汽車貨運業平均薪資4萬1378元，為次低，其他運輸倉儲業薪資則在5萬元以上。

工時部分，公共汽車客運業不僅受僱員工數創新低，去年每人每月總工時為198.6小時，也是位居各運輸倉儲業之冠，相比2023年的198.4小時，增加0.2小時。

加班時數部分，公共汽車客運業已連續3年每月加班逾30小時，去年加班時數更增加至32.9小時，比2023年的31.7小時增加1.2小時，也較整個運輸及倉儲業平均值多出23.8小時。但平均薪資有6萬1722元，比2023年多出2091元。

首都客運總經理李文說，疫情期間公車駕駛流失很多，疫後乘客雖然逐步回流，但駕駛卻回不來，留下來的駕駛面對這麼多旅客需要載運，勢必得加班，這也是公車客運面臨到最大的困境，班沒有足夠的駕駛人力，公車業者經營很困難。

李建文指出，主管機關雖努力要引進僑外生投入駕駛人力，但公共運輸廉價時代已經過去了，以日本為例，公共運輸運價非常昂貴，但台灣仍停留在低票價、低運價，如此永遠走不出僵局，主管機關應思考調整運價，才能進一步讓駕駛薪資調高，增加駕駛回流、人員招募的誘因。

加班 客運 工人 薪資

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