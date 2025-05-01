快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部首次助白沙屯媽祖進香疏運 特製5千份車票贈信徒

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
鼓勵白沙屯進香搭大眾運輸，交通部特製5千份「勇」字永保安康車票疏運平安守贈信徒。（交通部提供）
鼓勵白沙屯進香搭大眾運輸，交通部特製5千份「勇」字永保安康車票疏運平安守贈信徒。（交通部提供）

一年一度的白沙屯拱天宮媽祖進香今晚子時登轎出發，今年逾32萬信徒參與。為保持周遭交通順暢，交通部提供疏運措施，包括台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車。交通部也共襄盛舉，在各方促成下製作5000份印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，祝福所有國人行走順利平安、行車安全。

交通部首次協助白沙屯媽祖進香疏運，隨著人潮與車流湧入，信徒可多加利用臺鐵、高鐵及公路接駁等大眾運輸工具，載著信眾平安抵達白沙屯，為旅程加持護航，同時減少私人運具造成的壅塞與風險，駕駛人務必遵守交通規則、注意行人安全，共同守護這場具宗教與文化意義的盛會，讓信仰之路平安順利。

交通部指出，「永康保安」，是信仰的寄託，也是前行的力量。為了陪伴每一位虔誠進香的香燈腳，今年交通部與臺鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作了5,000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今日15時起於臺鐵白沙屯站外發放予民眾。這張車票不僅象徵平安，也寄託了媽祖的庇佑與祝福，特別在背面印上白沙屯媽祖著名的「勇」字，為進香途中每一位信徒加持勇氣，撐起他們一步一腳印的信仰之路。從白沙屯車站啟程的那刻起，這張車票就是一份溫暖的陪伴，也是交通部為這場文化盛會所盡的一份心意。

台鐵部分，5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。

公路客運則規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；5月3日行駛往返北港朝天宮至臺鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元），公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵亦增開班次，5月1日07-09時、18-19時；5月9日07-09時、15-20時；5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。

交通部 白沙屯媽祖 高鐵

延伸閱讀

粉紅超跑白沙屯媽今晚起駕 星宇航空「神」助攻 公益巴士、結緣品曝光

白沙屯媽北港急行軍信徒估狂飆台61 通霄苑裡路段預防性封路

「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

跟白沙屯媽祖同歡！柯大堡出手了 揭信仰力量

相關新聞

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

今天是五一勞動節，5千名勞工上街頭，高喊「反霸凌，要保障」，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，並提出7大訴求...

客運駕駛每月工時高達198.6小時 連3年月加班逾30小時

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，根據交通部統計，去年公共客...

伍勝園稱「員工是最珍貴資產」 工會勞動節提7訴求怒促低薪要通盤檢討

今天是五一勞動節，但台鐵產業工會說，暫代董事長職位的交通部政務次長伍勝園雖稱員工是台鐵最珍貴資產，卻無任何實際作為，為此...

粉紅超跑白沙屯媽今晚起駕 星宇航空「神」助攻 公益巴士、結緣品曝光

「粉紅超跑」白沙屯媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，超過32萬人報名創歷史紀錄。星宇航空今天宣布，...

新冠LP變異株竄升傳播力增 陳秀熙：脆弱族群快打疫苗

新冠變異株流行趨勢，由XEC轉變為LP.8.1，美國及歐洲地區都出現類似現象。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，L...

他趁老婆懷孕「在外色色」染淋病 醫師給一處置建議

有些男性會在妻子懷孕時，「到外尋求刺激」，曾有名男性被「押」來門診一同接受性病篩檢，雖太太沒有感染，但丈夫雖無症狀，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。