交通部首次助白沙屯媽祖進香疏運 特製5千份車票贈信徒

一年一度的白沙屯拱天宮媽祖進香今晚子時登轎出發，今年逾32萬信徒參與。為保持周遭交通順暢，交通部提供疏運措施，包括台鐵加開班次、高鐵增停苗栗站及公路局闢駛接駁專車。交通部也共襄盛舉，在各方促成下製作5000份印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，祝福所有國人行走順利平安、行車安全。

交通部首次協助白沙屯媽祖進香疏運，隨著人潮與車流湧入，信徒可多加利用臺鐵、高鐵及公路接駁等大眾運輸工具，載著信眾平安抵達白沙屯，為旅程加持護航，同時減少私人運具造成的壅塞與風險，駕駛人務必遵守交通規則、注意行人安全，共同守護這場具宗教與文化意義的盛會，讓信仰之路平安順利。

交通部指出，「永康保安」，是信仰的寄託，也是前行的力量。為了陪伴每一位虔誠進香的香燈腳，今年交通部與臺鐵攜手合作，在拱天宮的支持與各單位促成下，特別製作了5,000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，今日15時起於臺鐵白沙屯站外發放予民眾。這張車票不僅象徵平安，也寄託了媽祖的庇佑與祝福，特別在背面印上白沙屯媽祖著名的「勇」字，為進香途中每一位信徒加持勇氣，撐起他們一步一腳印的信仰之路。從白沙屯車站啟程的那刻起，這張車票就是一份溫暖的陪伴，也是交通部為這場文化盛會所盡的一份心意。

台鐵部分，5月1、2、10、11日加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。

公路客運則規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；5月3日行駛往返北港朝天宮至臺鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元（半票25元），公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

高鐵亦增開班次，5月1日07-09時、18-19時；5月9日07-09時、15-20時；5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。