永康商圈5月10日起周六下午試辦封街 僅居民外送與店家車輛能進入

台北市永康商圈於5月10日起為期一個月，每周六的下午舉辦外地車輛禁行的漫步區。交通局表示，提供當地居民申請車輛通行證，店家補貨、外送平台車輛能彈性進入，同時也提醒車輛若在此區與行人發生事故，行人沒有肇事責任。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉表示，永康商圈是國內外遊客到訪熱門景點，但是街道巷弄狹小，每到假日人潮一多，民眾就必須要走到車道，若加上外地車流湧入，恐會造成人車爭道情況，為提供行人更安全步行環境，於5月10日到6月10日的每周六下午2點到晚間8點，試辦假日漫步區。

黃皇嘉說，假日漫步區範圍包含信義路二段及198巷、永康街31巷及14巷弄，以及麗水街。屆時與商業處在永康公園舉辦母親節活動，另外後續的幾周也會舉辦市集。呼籲外地車輛改道金山南路、信義路、新生南路、金華街。

交通局於4月初統計永康商圈在假日下午三點，在地的汽機車流量約為每小時100輛，黃皇嘉說明，當地車潮不多，但為了考量當地居民的用車需求，提供申請通行證，目前永康商圈的兩個里已發放近1000張，同時緊急救援車輛、外送平台車輛等也會彈性管制。

黃皇嘉說，店家營業需要補貨的情況，會先朝向在下午時間補貨，但也會視情況放行。他也說，目前永康商圈內的車輛限速30，因此在實施漫步區後會希望速限下調。

同時，黃皇嘉說，特殊車輛行經此區，也不得鳴按喇叭，如果發生與行人事故，行人沒有肇事責任。活動當天會有11名義交及員警協助指揮。

此外，有關「徒步區」與「假日漫步區」差異。黃皇嘉補充，徒步區在法源上有相關的規範，包含居民同意、試辦計畫、公開展覽等程序，至於假日漫步區則是以試辦計畫名稱。但他強調，不管名稱差異在區域內仍得遵守相關交通規則。