動腦助復健 竹榮舉辦麻將友誼賽 93歲長者下場拚牌技
台北榮總新竹分院為慶祝創院70周年，特別於精神科慢性病房舉辦「十八胡翻天麻將友誼賽」，邀集精神科病友、精神護理之家與日間照顧中心長者共28人以牌會友。精神科主任林明燈表示，麻將等桌遊有助刺激病友的認知活動、提升記憶。
台北榮總新竹分院指出，本次活動共有28位選手參賽，年齡層分布廣泛，其中最高齡者為93歲，來自精神護理之家。盡管年事已高，仍能順利配牌、出牌，專注力與反應能力令人印象深刻，也展現持續參與社交活動的重要性。
賽事由精神科18病房護理團隊籌辦，設計初賽、複賽與決賽三階段，決賽由精神科慢性病房病友與精神護理之家長輩同桌對戰，最終由精神科慢性病房病友獲得冠軍，亞軍由精神科護理之家長輩奪得，季軍亦由精神科慢性病房病友拿下，場面歡樂。
台北榮總新竹分院表示，比賽當天，院長陳曾基、副院長黃政斌、精神科主任林明燈、護理部主任洪月美，以及參與單位的護理長皆到場鼓勵選手。現場亦設有啦啦隊，由未參賽的病友與護理人員組成，透過拍手、加油與播放音樂提升氣氛，為參賽者加油，也緩解競賽中的緊張情緒。
精神科主任林明燈指出，桌遊可以提高慢性精神病房病友的認知功能，透過精神科團隊的專業訓練，可以讓病友的認知功能改善，在工作記憶上可以有明顯進步，此次活動不只是精神科慢性病房病友們，同時也結合日間照顧中心及精神護理之家的長輩，一同體驗這樣的訓練，是醫院實踐全人照護、身心陪伴與醫療人文的最佳寫照。
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