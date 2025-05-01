曾遇立委「耍官威」爭議 台大兒醫兒童發展篩檢今上路

衛福部國健署去年起提供未滿7歲嬰幼兒6次免費兒童發展篩檢。台大兒童醫院因內部系統準備等原因，未在第一時間開診，日前遭立委質疑，登上新聞版面。台大兒童醫院院長李旺祚今表示，該院是為提供兒童最完整服務，為完成與分院間系統介接而花費較多時間，目前已完成系統建置，5月起可提供兒童篩檢服務。

國健署參考美國疾病管制署及國內專家建議，目標是及早發現發展遲緩兒童。李旺祚表示，台大兒童醫院本月起，每月第一、第二、第三週的週三，提供兒童發展篩檢名額，嬰幼兒家長帶孩子例行在健兒門診就醫時，醫師就會提醒掛號，民眾也可循掛號系統，至兒童醫院掛號頁面，依科別掛號，選擇兒童發展篩檢門診進行掛號。

許多家長選擇在台大兒童醫院生產，考量新生兒眾多，該院難以消化所有新生兒發展篩檢，將與地理位置臨近的台大北護分院合作。李旺祚表示，台大兒醫配合政府政策，提供兒童最佳服務，初期可服務嬰幼兒數量較少，預計每月至多二、三十人，但已與北護分院建立轉診管道，擴大服務量能，家長可選擇至北護分院進行發展篩檢，該分院並提供夜診，方便家長使用。

台大醫院官網貼出公告，宣布開始提供民眾兒童發展篩檢服務，並提醒民眾看診時，須攜帶健保卡與兒童健康手冊，該門診僅提供發展篩檢，不做一般診察，無法進行預防注射及開立藥品，如有其他需求者，應另外至其他科別門診掛號。

立委羅廷瑋日前被爆出疑似耍官威，因助理就醫問題，要求衛福部官署、台大醫院派高層至辦公室說明，引發台大兒科醫師不滿。他後續開記者會澄清，認為自己「身正不怕影子斜」，當時是因為台大醫院兒童發展篩檢門診遲未開診，舉行協調會議。台大醫院方面則指出，兒童發展篩檢延遲上路，主因是資訊系統建置需要排程。