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粉紅超跑白沙屯媽今晚起駕 星宇航空「神」助攻 公益巴士、結緣品曝光
「粉紅超跑」白沙屯媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，超過32萬人報名創歷史紀錄。星宇航空今天宣布，星宇航空加入「神」助攻行列，STARLUX結緣品同行10天9夜，期間將推出「累了請上車」公益巴士。
粉紅超跑進香倒數，星宇航空推出「星宇航空 ╳ 白沙屯媽祖」活動，在徒步路線中提供專屬休憩空間與打氣小物，讓香燈腳揮別高溫，補給體力走完全程。
星宇航空「累了請上車」公益巴士，自5月2日至5月11日，每天上午10時至下午4時，於進香隊伍尾端提供服務。
●星宇航空結緣品發放：
5月2日：10:00-16:00，發放地點將依進香路線調整。
5月3日：10:00-16:00，雲林縣北港鎮民主路69之1號（阿瘦皮鞋北港店外）。
5月6日、5月7日：10:00-16:00，發放地點將依進香路線調整。
5月11日：10:00-16:00，苗栗縣通霄鎮白西106之9號。
星宇航空說，公益巴士與結緣品發放地點及時間將視現場情形調整。
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