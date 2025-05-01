伍勝園稱「員工是最珍貴資產」 工會勞動節提7訴求怒促低薪要通盤檢討

今天是五一勞動節，但台鐵產業工會說，暫代董事長職位的交通部政務次長伍勝園雖稱員工是台鐵最珍貴資產，卻無任何實際作為，為此羅列調薪1萬、春節疏運及民俗節日獎金要給足等7大訴求，盼伍勝園給予回應。

每年五一勞動節，台鐵都會舉辦模範勞工表揚，由路局長官表揚各職種辛苦的路員。台鐵產工秘書長朱智宇表示，台鐵員工在今年的五一勞動節感到更加迷茫與無助，說好齊心協力改革的前董事長杜微臨陣落跑、待遇低落導致人員招募不順、交通部消極支持等，這些困境不斷打擊台鐵基層士氣，更因待遇低落導致台鐵失去勞動市場競爭力。

朱智宇表示，伍勝園上任時，曾向全體員工寫了一份公開信，宣稱「員工永遠是台鐵最珍貴的資產，公司應該也必須成為同仁，最強大的後盾」，但至今員工仍看不出來董事長有任何實際作為，只看到不斷極端撙節政策，讓本就不高的待遇持續縮水。

台鐵產工在今天五一勞動節，羅列7大訴求，朱智宇表示，作為伍勝園代理董事長期間的代辦清單，盼伍勝園藉由交通部次長的能力與職務，解決這些代辦事項，以拯救台鐵員工低迷士氣，補強台鐵勞動市場的競爭力。

至於7點訴求，包含提高車長每小時88元自主備勤津貼；每小時120元夜間津貼（夜點費）要提高、危險津貼要檢討；春節疏運獎金、民俗節日出勤獎金要給足；從業危險津貼、夜間津貼（夜點費）、地域加給盡快回溯補發；重視專業人才，增設各職種證照津貼；原任待遇要通盤檢討，調薪1萬履行部長承諾；爭取「政策虧損補貼辦法」務實足額補貼盡速出爐。

台鐵產業工會表示，上述7點盼伍勝園能給予回應，強調員工待遇足夠是穩定運輸系統不可或缺的因素，另外，工會後續也會向民進黨、國民黨、民眾黨等3黨立委尋求支持，持續爭取上述訴求能落實。