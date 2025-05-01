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梅雨怎麼來？氣象署1張圖解惑：雨晴交替

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
梅雨季來臨。圖／中央氣象署提供
梅雨季來臨。圖／中央氣象署提供

梅雨怎麼來？中央氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書粉專表示，每年5至6月是大家熟悉的梅雨季。此時期冷暖氣團在台灣附近交會，形成滯留鋒。當滯留鋒面徘徊於台灣上空時，容易帶來連日不穩定的天氣，常伴隨短延時強降雨及局部豪大雨，這正是梅雨季常見的天氣型態。

梅雨季天氣多變，氣象署表示，不是天天下雨，常見「幾天雨、幾天晴」交替出現。留意天氣變化，適時調整行程與裝備。

至於梅雨季的天氣特徵，氣象署表示，無雨時相當悶熱，一旦下雨，往往是滂沱大雨。短延時強降雨易致災，瞬間強降雨會造成路面溼滑、視線不良，並可能導致積淹水。雨中行車用路需格外注意安全。提醒民眾做好防範，提前清理排水溝渠與陽台排水口，保持排水通暢，降低積淹水風險。隨時關注氣象署發布的預報與特報等警示訊息。戶外活動留意劇烈天氣的影響，注意自身安全。

梅雨 氣象署

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