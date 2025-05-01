周日迎首波顯著梅雨鋒防劇烈天氣 颱風是否生成待觀察

5月、6月梅雨季，中央氣象署預報員葉致均表示，第一波比較顯著的梅雨鋒面就是周日開始，前期鋒面影響期間，不是整天一直下大雨情形，期間會有降雨空檔，但當鋒面影響時，如果有旺盛對流雲系發展並且移入，會有劇烈天氣產生，是下周要留意的天氣重點。

葉致均表示，下周三受到鋒面影響，鋒面通過之後，華南的滯留鋒面可能有稍微北抬的情形，但是後期如果北方有冷空氣南下，不排除華中、華南還是會有新的鋒面系統建立起來，並且移入到台灣的情形。

今天台灣北方海面有一道微弱鋒面通過，不過葉致均表示，因為鋒面的位置離的遠一點點，所以對台灣天氣影響相當有限。明天的天氣相對比較穩定，不過，周六開始水氣有逐漸增加的趨勢，周日起鋒面就會接續影響台灣天氣。下周開始整體天氣不穩定的狀態，至於降雨強度和持續上有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

葉致均表示，在台灣北方海面有滯留鋒面系統在這地方，鋒面前有雲系從西往東到台灣上空，目前中部以北、宜蘭、花蓮的雲量偏多，南台灣天氣相當晴朗穩定。

他說，台灣北部海面到台灣海峽陸陸續續有降水回波正在移入的過程，台灣附近大氣還算穩定一點點，所以雲系移入的過程中有逐漸減弱趨勢，整體降雨影響有限。

今天的天氣預報部分，葉致均表示，主要以離鋒面比較近的馬祖影響比較明顯一點點，而北台灣地區也可能有零星降雨，不過以山區降雨的機會偏大，其他地方則是午後山區可能有局部短暫陣雨出現。花東在鋒面通過期間，沿海可能有旺盛對流雲系發展出來，如有對流雲系移入陸地，花東沿海地區可能有比較明顯的雨勢出現，下半天要特別留意降雨情況。

溫度方面，葉致均表示，今天沒有下雨的時候可能天氣比較悶熱，東半部高溫28、29度左右，西半部整體可以來到30度以上高溫。特別是南部近山區，可能溫度上更高一些些。至於外島的高溫25至27度左右。

葉致均表示，明天鋒面逐漸遠離，台灣附近沒有明顯的天氣系統，整個風向上來講吹微弱的東風。周六開始北方的鋒面系統會有逐漸建立的情形，台灣附近水氣有增多趨勢。周日第一道鋒面逐漸通過台灣，各地天氣比較不穩定。下周一會是鋒面影響的空檔，華中、華南又有另一道鋒面逐漸建立的情形。到下周二甚至下周三會是下一道鋒面的影響，所以各地天氣轉為不穩定的狀況。

未來降雨趨勢，葉致均表示，明天鋒面已經通過，加上北方有比較乾的空氣南下，所以台灣附近水氣偏少，台灣各地和外島的金門、澎湖、馬祖為多雲到晴天氣，東台灣可能有局部短暫降雨出現；在午後主要是中南部山區可能有午後陣雨出現。

葉致均表示，周六開始水氣逐漸增多，東半部降雨比較明顯，其他地方也有雲量增多趨勢；午後雷陣雨也會比較明顯一點點，雨勢上可能持續到晚上。周日受到鋒面接續影響之下，中部以北和東半部降雨比較明顯，容易會有短暫陣雨或雷雨，南部則是午後雷陣雨為主。

周日之後，鋒面接續影響，還是可能有降雨空檔；葉致均表示，像是下周一降雨有比較明顯空檔的時候。但是下周二受到下一波鋒面影響，天氣比較不穩定。周日之後天氣上並非整天一直下大雨，可能還是有些降雨空檔；但是當鋒面比較接近的時候，可能鋒面上會有對流雲系發展並且移入台灣上空，中部以北地區可能就會有比較明顯雨勢出現，甚至不排除出現瞬間強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。後期影響時程上有很大的不確定性，留意後期天氣變化。

溫度趨勢，葉致均表示，本周沒有明顯冷空氣影響，各地低溫20至25度左右；白天沒下雨的時候，東半部地區高溫28至30度，西半部普遍來到30至33度以上；特別是南部近山區可能溫度更高一些。北部有下雨的時候，溫度略為下降，但是感受上不會到太涼冷的情形。

葉致均表示，沒下雨的時候偏悶熱，今晚到明天金馬可能有低雲或霧影響能見度，留意航班資訊。周日起鋒面會接續影響台灣天氣，影響的時程上有很大的不確定性，要留意天氣變化。