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5月1日新制上路 衛福部提供2次新手產婦身心照護

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部「產後健康照護服務方案」5月1日正式上路，加強關懷婦女身心狀況。本報資料照片
衛福部「產後健康照護服務方案」5月1日正式上路，加強關懷婦女身心狀況。本報資料照片

孕婦辛苦懷胎十月，但生完寶寶才是另一個大挑戰！開始哺乳、育兒，每天睡眠不足、承受極大壓力，難免有憂鬱的心情。衛福部推出「產後健康照護服務方案」，5月1日上路，共提供2次產後健康照護服務，對象為具健保身分且經醫師診察有生產事實的產後婦女。

國健署婦幼健康組組長林宇旋指出，這項政策主要為提升產後婦女之正向孕產經驗及增進其身心健康，由婦產科醫師或家庭醫學科專科醫師，或執業登記於助產所的助產人員，針對生理量測、疾病與身體機能評估、產後生活型態及生育之諮詢等面向進行服務，並提供心理健康自評。

林宇旋表示，產婦健康照護檢查從產前14周延伸到產後，透過增加2次健康照護諮詢服務，關心媽媽產後身體狀況，例如產後體重恢復情況、骨盆泌尿機能評估、慢性疾病諮詢、孩子餵養及照護諮詢等。服務內容皆與專家、醫學會等相關單位討論過，方案已於4月2日公告，自今年5月1日生效。

「產後健康照護服務方案」的服務有時間限制，需於產後3個月內完成2次諮詢照護，林宇旋說，第1次建議於產後1至2周進行，服務內容包括體重、血壓生理量測；孕產期疾病後續追蹤、慢性病評估、身體與骨盆泌尿機能評估等。另進行愛丁堡憂鬱量表，以及關懷新手媽媽的睡眠、家庭支持、疫苗諮詢等。

第2次建議於產後6至8周左右進行，除了基本的疾病與身體機能評估、心理健康外，另增加產後生活型態及生育輔導，包括運動、營養諮詢、性生活、避孕、生育下一胎的規畫等。在諮詢過程中，若遇非婦產科專長，會轉介至其他科別進行醫療照護，加強關懷婦女身心狀況。

林宇旋說，新手媽媽產後壓力大，即日起將享有2次免費健康照護服務，期望給予產婦最安心的服務。她提醒，家人要適時關心並提供必要的協助，產婦也一定要找尋支援，多善用政府提供的服務，避免陷入育兒孤立的困境。

新手媽媽 生育 醫師

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