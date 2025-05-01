親子車廂占用亂象頻傳 台鐵祭出1措施減少民眾誤會

新竹市議員林彥甫夫妻28日帶女兒搭台鐵回新竹，發現親子車廂坐滿沒帶小孩的乘客，詢問後發現，就算標示親子車廂，若非指定班次，每個人都能坐親子車廂，讓他覺得不合理。台鐵表示，這與列車編組運用有關，未來會盡量調整讓去回程都販售親子車廂，以減少民眾誤會。

台鐵親子車廂頻傳占用亂象，過去除有家長指出親子車廂都被移工、銀髮族占據，不僅不願讓座、嬰兒車無處置放，甚至還有長者會斥責小孩在車廂隨意走動。28日竹市議員林彥甫夫妻也遇到親子車廂擠滿一般成人的狀況，詢問列車者後才發現，非指定班次的親子車廂仍可讓一班旅客進入。

林彥甫批評，親子車廂爭議時有所聞，台鐵卻沒想要改變，例如用燈號顯示該車次是否為親子車廂班次，避免乘客間的誤會；站在親子友善的角度，即使不是親子車廂的車次，桌子區的座位也應規定讓親子優先使用，畢竟小孩站不穩，家長背著、牽著或是坐在嬰兒車上都有危險。

台鐵總經理馮輝昇說，指定列車的親子車廂在車廂、票務系統上都有標示。針對竹市議員的情況，他們北上去程搭到指定車廂的親子車廂，但回程搭的149次自強號雖有親子車廂，但沒有販售親子車廂的車票，因此才會遇到親子車廂內有一般乘客的狀況。

馮輝昇指出，會出現上述狀況是因編組運用有關，對於未來的改善措施，會盡量調整讓編組有去有回，也就是去回程都販售親子車廂車票的列次，以減少民眾的誤會。

另外，馮輝昇也說，至於非指定車次的親子車廂，目前仍開放使用電子票證的乘客上車廂，「但是無座」。由於親子車廂設有12個座位，一般乘客可能會坐下，屆時會請列車長提醒，若遇到持車票旅客也應讓位，讓購票者優先乘坐，後續也會加強這部分的宣導。