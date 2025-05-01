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預防腦霧！最新研究揭大腦都要「打掃」 醫生籲2招助排毒防失智

香港01／ 撰文：田中貴
如果有腦霧、健忘，以及情緒煩躁，未必是腦部出現老化，可能只是「堆太多垃圾了」。 示意圖／ingimage
如果有腦霧、健忘，以及情緒煩躁，未必是腦部出現老化，可能只是「堆太多垃圾了」。 示意圖／ingimage

大腦也要打掃？台灣1名醫生表示，如果有腦霧、健忘，以及情緒煩躁，未必是腦部出現老化，可能只是「堆太多垃圾了」，運動除了有益身心之外，更「是幫大腦打掃的關鍵工具」，加上睡眠，就能更加有效排出神經廢物。

熬夜年紀大 妨礙大腦排出神經廢物

基因醫師張家銘在其臉書粉專表示，大腦有1套類似淋巴系統的清除通道，被稱為「膠狀淋巴系統 」（Glymphatic System），透過膠質細胞將神經廢物引導進腦脊髓液，再透過「腦膜淋巴管」（mLV）送出大腦，相關廢物並非普通代謝產物，反而是阿茲海默症的β類澱粉蛋白、帕金森症的α-synuclein，以及慢性發炎因子。

但這套系統並非一直有效，當民眾久坐、熬夜、壓力大、或者年紀漸長時，這套清除路線就會變得擁擠緩慢、甚至卡住。

2組受試者進行不同程度運動

醫學期刊《Nature Communications》2025年4月公布大型研究結果，發現如何令到大腦恢復暢快流動，研究團隊找來1批健康受試者，分成2組，其中1組只做1次30分鐘的固定踏單車運動，另1組則連續運動12周、每周3次，團隊利用最新的非侵入性核磁共振技術，觀察大腦的膠狀淋巴系統活動和腦膜淋巴流速。

長期進行規律運動 真正打掃大腦

結果顯示只有該組長期進行規律運動受試者，其大腦內的「清道夫系統」才真正啟動，腦膜淋巴管的尺寸同時變大，流速增加，連血液中的發炎蛋白S100A8、S100A9、DEFA1A3也明顯下降，代表整體發炎狀態被壓制。調節免疫系統的J Chain蛋白同時上升，「運動不只是排毒，還在提升大腦的自我防禦力」。

持續運動才有用 醫生︰睡得好也很重要

這項研究給予非常具體的行動建議，並非要求民眾每日跑馬拉松，反而是尋找1種能長期持續進行的運動，例如快走、踏單車、游泳，只要每周3次、每次30分鐘，就足以令到大腦開始打掃。最適合運動的時段是傍晚時分，膠狀淋巴系統本來就和晝夜規律相關，夜晚「排毒效果」會更好。

張醫生更指，「睡得好也很重要」，晚上睡覺期間，膠狀淋巴系統清除功能達到高峰，換言之，「白天靠運動打開『進水口』，晚上靠睡眠排出『毒水』」。

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文章授權轉載自《香港01》

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