季長期天氣展望 氣象署：氣溫正常至偏暖 雨量正常至偏少

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，5月到6月是台灣的梅雨季節，其中以5月中旬至6月中旬的強降水機會較高。鋒面影響期間常伴隨雷雨，並有出現局部性大雨或豪雨的機會。

7月是夏季的開始，氣象署說，太平洋高壓為影響台灣的主要環流系統之一，太平洋高壓影響期間，天氣晴朗炎熱，偶有午後雷陣雨發生。

未來一季（5月至7月）台灣氣溫、雨量預報，氣象署表示，氣溫正常至偏暖，且偏暖機率有逐月增加的趨勢。菲律賓及其東方海面有多雨訊號，東亞沿岸有偏乾訊號，台灣位於乾溼交界處，預估雨量以正常至偏少為主。最近的全球海溫及大氣環流監測資料顯示，赤道太平洋海溫已漸趨正常，預測將維持至夏季。

5月至7月的逐月預報部分，5月：上旬至中旬受數波鋒面影響，各地天氣較不穩定。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

6月：氣候上而言，6月中旬之前有受梅雨鋒面影響之機會；下旬太平洋副熱帶高壓增強，各地以穩定偏暖的天氣為主。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。