未來天氣4重點 賈新興：周末水氣多 下周鋒面接力有雨

未來天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周末水氣多，下周二微弱鋒面影響，下周四受鋒面北部外海通過；歐洲系集預報模式雖顯示明天至周六在菲律賓東南方熱帶性低氣壓生成機率；惟歐洲預報模式，並無此訊號。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，宜花東山區有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。周六，竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨，午後南投以北山區及宜花東有局部短暫雨，傍晚水氣移入，各地有局部短暫雨。周日，新竹以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一，清晨桃園以北有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，嘉義以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周三，台南至彰化有局部短暫雨，午後局部短暫雨。下周四，受鋒面於北部外海通過，彰化以北有局部短暫雨，午後中南部山區及宜花東有零星短暫雨。下周五，午後山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。