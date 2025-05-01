中部以北及東部今短暫陣雨 周日起晴雨交替變化劇烈

5月梅雨季，不過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，這兩天天氣都還算是穩定。今天有微弱的鋒面系統偏北通過台灣北方海面，沒有直接影響，但仍然會有些雲系東移通過台灣，中北部、東半部天氣轉為多雲或陰，局部地區會偶爾有些短暫陣雨，預估在山區附近機會比較高一點，但雨勢都偏弱，且影響範圍不大。

南部地區天氣則沒有明顯變化，仍可維持多雲到晴，山區附近才有些零星降雨機會。他說，由於雲量增多，北部地區白天高溫會稍微降低，不像昨天那麼熱，但愈往南走，天氣愈好，且氣溫也更高，炎熱的感受也會更明顯，南北之間會有些天氣及氣溫差異。

明天北方的鋒面就會離開，水氣減少，歐宗學表示，西半部天氣恢復晴時多雲，午後山區有零星短暫陣雨機會。東半部地區則在東北至偏東風環境的迎風面，仍會有局部稍多的雲量及短暫陣雨機會。

歐宗學表示，周六環境風向轉為東南風，北方又會再次有鋒面系統建立，台灣附近的水氣逐漸增多，除了在海上可能有雲系發展移入帶來降雨以外，午後各地都可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨。

周日開始到下周，會比較頻繁有鋒面系統在台灣附近活動，歐宗學表示，環境水氣都比較多、大氣環境也偏不穩定，容易有雲系發展影響帶來短暫陣雨，預估各地都有下雨機會。但並不是大範圍的持續性降雨，有些地方會偏向午後雷陣雨的型態。有些地方則是雲系移入時有陣雨影響，雲系離開以後又轉為多雲到晴天氣。

歐宗學表示，時晴時雨的變化多，相對在預報上就會比較難掌握。周末開始降雨機率將會提高，安排戶外活動要注意天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。