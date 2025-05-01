今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

今年首颱有譜？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，1周前菲律賓東方海面有股跨赤道流，由南太平洋流入北太平洋，這股跨赤道流和北半球熱帶東風相遇，產生具有逆時針旋轉特徵的風切帶，有部分數值模式反映出颱風發展。

他說，這個季節北半球西風帶尚未北移，西風帶的垂直風切大，西風不退，熱帶有利颱風發展的低風切範圍就被限縮，所以颱風生成的機率低。

鄭明典PO出衛星雲圖，他表示，最新模式預測，圖中箭頭指的這個雲系發展機率很低，美國模式轉而預測後方另一個旋轉雲系會發展，不過因為大環境變化不大，所以發展機率仍然偏低。