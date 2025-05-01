今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

今天微弱鋒面掠過北台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，影響輕微，中部以北雲量逐漸增多，山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，今天北台灣高溫微降，其他各地區白天仍偏熱。明天各地晴時多雲，天氣偏熱；花東及午後中南部山區偶有零星降雨的機率。今天北部18至30度、中部18至32度、南部19至34度、東部17至32度。

周六、周日各地大致多雲時晴，吳德榮表示，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率高，也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

下周一天氣不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。吳德榮表示，下周二至下周四晨梅雨季首波鋒面通過，有局部陣雨或雷雨的機率。

下周四白天起至下周六鋒面逐漸北移，吳德榮表示，台灣在鋒面前，偏暖、水氣多，大氣不穩定，偶有局部性對流在陸地上發展；但各國模擬不同調，不確定性很大，需持續觀察。

吳德榮表示，歐洲系集模式模擬未來10天熱帶擾動，模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展；美國系集模式則有部分模擬路徑分布在菲律賓東、西兩側，向北迴轉。兩者不僅路徑不同，與東亞大氣環流的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，不適合下定論，應持續調整。