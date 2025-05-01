汛期開始 中部以北今天局部短暫陣雨 熱飆逾33度高溫

今天是今年汛期的開始，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，正好將有一道鋒面將要快速掠過台灣以北，鋒面本身的結構清楚，後方也伴隨較深的中高層槽線，不過鋒面、短波槽通過的位置太過偏北，預期系統本身對台灣的影響有限。

但還是有機會帶動華南上空的雲層東移經過台灣上空，吳聖宇表示，因此在中部以北、東北部、東部雲量偏多，有機會出現局部短暫陣雨。山區因為地形抬升作用，降雨機會比平地要來得高。預報資料看起來雨勢都不大，南部、東南部受影響就更小，仍會維持多雲或有陽光的天氣。

今晚鋒面就很快東移，吳聖宇表示，緊跟著是槽後較乾的空氣南下，底層也有東北風下來到台灣附近，天氣恢復穩定，各地轉為多雲到晴。

他說，明天持續受到東北風以及中層較乾的空氣影響，各地天氣仍較穩定，大致為晴到多雲，只有東半部偶有局部短暫陣雨機會。

氣溫方面，吳聖宇表示，今天中部以北、東北部、東部的雲量較多，高溫稍降，白天高溫大約27至29度，中部以南、東南部高溫仍有29至33度或以上。明天雖然有東北風下來，但是各地陽光明顯，溫度仍然偏高，東半部高溫27至29度，西半部普遍有31至33度或以上高溫機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。