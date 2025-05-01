北部轉雨氣溫略降 周日起鋒面一波波

天氣逐漸轉變。中央氣象署表示，今天隨著鋒面從台灣北部海面通過，中部以北、東半部地區雲量增多，北部及東北部地區有零星短暫陣雨，南部地區仍是多雲到晴的天氣，中午過後各地山區有零星短暫陣雨，而下午起東部及東南部地區也會從多雲轉為有局部短暫陣雨的天氣。

溫度方面，今天北部雲多，加上偶有降雨的影響，白天氣溫略下降一些，高溫27至30度，東半部28至29度；中南部高溫29至33度，感受還是溫暖偏熱。夜晚清晨中部以北、東半部低溫21至22度，南部23至25度。

明天、周六環境為偏東至東南風，迎風面水氣稍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴，不過中午過後在中南部地區留意有局部短暫雷陣雨，週六北部地區午後也有短暫雷陣雨。

周日受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區以多雲天氣為主，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一另一鋒面接近，下周二至下周三鋒面影響，環境仍不穩定，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花、東地區有局部短暫陣雨，南部地區仍以多雲天氣為主，午後留意局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變化程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

下周四至下周六預計又將有鋒面系統在台灣附近徘徊，水氣仍偏多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，不過後期鋒面影響時間、降雨區域及影響程度仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

今晚至明天金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。