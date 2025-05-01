預立醫療今起擴大補貼對象 180萬人受惠

本報揭露「病人自主權利法」難以落實的關鍵在於諮商費用過高，衛福部正面回應，健保署宣布，自今天（五月一日）起公費補貼諮商費用的對象擴大至六十五歲以上重大傷病患者等，且不限於住院中，擴及醫院與基層診所回診的病友，約一八○萬人受惠。

預立醫療決定（ＡＣＰ）是在一個人仍具備清楚意識及表達能力下，預先對未來可能失去表達能力時，決定醫療照護方式，以求善終。為了鼓勵民眾提早規畫末期醫療照護，健保署於一一三年七月一日起，以公費補助特定疾病且具行為能力的住院病人諮商費用。

健保署長石崇良表示，補助對象為符合安寧療護收案條件者、輕度失智症（臨床失智評估量表○點五至一分）、符合病人自主權利法第十四條第一項第五款所公告之病名、居家醫療照護整合計畫收案對象。如符合資格，每人終生一次「預立醫療照護諮商費」，完成預立醫療決定簽署者，由健保支付三千點。

不過，實施成效不如預期，截至今年三月底，歷經九個月，全國僅五十一家醫療院所申報一五五人次，與計畫上路時健保署所預估的「六萬人次」目標，相差甚遠。

健保署醫務管理組專委陳依婕昨表示，五月一日起新增擴大「六十五歲以上重大傷病病人」、「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫或全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫的六十五歲以上多重慢性病病人」，預估一八○萬人受惠。

此外，原先規定只有住院中的末期病友始能申請健保支付諮商費用，自今天起，擴大至門診病友，只要符合資格，至全國二八五醫療機構接受預立醫療照護諮商服務，就能獲得補助。

台灣安寧照顧協會常務理事、台北馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱表示，原本「住院病人完成簽署，由健保支付三千點」等規定確實不符現況，因許多住院患者狀況不佳，難以順利簽署。再者，簽署時需有病友親友、醫師、護理師、社工師等在場，難以安排，導致成效不彰。