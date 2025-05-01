受精神疾病困擾兒少 常因汙名化導致就醫率低

注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）盛行率近一成，僅百分之二接受診斷，百分之一完整治療。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，受精神疾病困擾的兒少人數眾多，但就醫率極低，原因為疾病標籤化，呼籲將十八歲以下的自閉症、過動症、亞斯伯格症等神經疾病，正名「神經多樣性」。

日前桃園一名小學生因情緒不穩，擾亂上課秩序，教師竟以塑膠束帶將他綑綁在座椅，時間達卅分鐘。王瀚陽表示，社會大眾對這類神經相關疾病的認知不足，連老師也是如此，以壓制、控制方式約束孩子，加上汙名化、標籤化，這讓孩子更不想就醫，無法持續接受評估、治療，以致在校園遭到師長不合理管教，同學排擠，甚至霸凌。

「十八歲前，兒少腦部神經發展尚未成熟，不應冠上終身疾病標籤。」王瀚陽說，神經表現具有多樣性、差異性，不該被視為缺陷、精神疾病，應儘速正名，才能提高孩童早療就醫率。呼籲衛福部、教育部，將發生在十八歲以下的自閉症、過動症、亞斯伯格症、學習障礙等疾病，廣泛稱為「神經多樣性」。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，相較於思覺失調，以前「精神分裂」四字明顯遭汙名化，失智症則有好長一段時間被稱為「老年癡呆」，正名後，明顯提高患者的就醫意願。目前自閉症、過動症、亞斯伯格症等名稱也被貼上標籤，建議改成「神經多樣性」，以期小病患們及時就醫。

立委林月琴表示，大自然需要生物多樣性，以促進生態平衡，人類社會也是如此，因「神經多樣性」，而更加豐富多元，但令人遺憾的是，許多孩子因病名而被貼上標籤，以致延誤就醫，錯失了治療的黃金期。

立委王育敏指出，在「神經多樣性」正名過程中，政府扮演重要的角色，國民黨會在立法院全力監督。另建議衛福部、教育部等主管機關儘速成立跨部會專案小組，共同為減少標籤化努力，讓孩子們能在友善氛圍中成長。