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神經多樣性孩童被漏接 未及早治療恐成高風險族群
全台每年約三五○○位新生兒罹患過動症、亞斯伯格症，屬於「神經多樣性」孩童，但僅三分之一符合早期療育資格，導致許多孩子被漏接，成為自殺高風險族群。專家呼籲，家長、師長應該提高「神經多樣性」的認知，才能幫助孩子遠離自殘、自殺。
經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）國家平均青少年自殺率為每十萬人中六點五人，我國青少年自殺比率已經高於在ＯＥＣＤ國家平均值，二○二三年為每十萬人中七人。
衛福部分析青少年自殺原因，主要因素包括憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病。
立委林月琴表示，大部分病童的家長對於疾病認知不足，聽到學校老師提醒孩子可能罹患過動症、亞斯伯格症，第一反應為認為孩子只是好動，這並非疾病，不願陪同接受早療評估，以致延誤療育黃金時間，進而提高憂鬱比率。
林月琴指出，如果「神經多樣性」族群未能及早接受早療，在社交、人際關係上勢必遭受挑戰，導致自卑，進而自殘，此時，如果無法獲得家長了解、支持，很可能選擇結束生命。
台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，「神經多樣性」孩子如被漏接後，缺乏社會支持，難以適應校園生活，容易產生憂鬱、焦慮等情緒困擾，不少人因此輟學，被黑道收編，走上歹路，衍生家庭、社會問題。
師長與家長均應提高「神經多樣性」識能，在面對學生、孩子出現情緒行為時，適時提供協助。
去年學生輔導法修正上路，各級學校增加心理輔導資源，林月琴指出，教師務必跟上腳步，提升對「神經多樣性」敏感度，幫助孩子早期進入醫療服務體系，降低自殺風險。
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