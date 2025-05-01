事後避孕藥轉指示藥 食藥署擬參考日本試辦作法

事後避孕藥為處方用藥，近年來，轉成指示藥，維護女性生育自主權利的呼聲愈來愈高，但引發醫界反彈。食藥署上周邀集相關團體開會，研擬參考日本試辦作法，由社區藥局和婦產科診所形成區域聯盟，十六歲以上女性如有需求，需在藥師面前服藥，且三周後到診所回診。

食藥署藥品組副組長林意筑表示，「事後避孕藥」轉成指示用藥，涉及層面極廣，醫界、藥界、兒少及家長團體均重視此議題，盡管意見不一，都希望保障女性健康。

食藥署上周召開「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦方案討論分享會議」，林意筑表示，會中詳述日本事後避孕藥試辦計畫內容及初步研究成果，後續將持續蒐集國內意見，以日本經驗為基礎，進一步規畫符合我國國情的研究計畫，研究出一套符合真實世界的操作流程。

日本厚生勞動省委託藥師公會，執行「販賣事後緊急避孕藥品準備事項調查計畫」，從二○二三年十一月廿八日起，預計執行到明年三月，適用對象為十六歲以上女性；共三四○家藥局參與，每二至三家藥局搭配一間婦產科診所，形成區域聯盟，由藥師提供緊急避孕藥，當事人需在藥師面前服用藥物，用藥三周後到診所回診。

台大醫院婦產部講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸表示，口服避孕藥可分為「事前」與「事後」，「事前」避孕藥需連續服用，透過少量雌激素與黃體素進行體內調節，抑制排卵，達到有效避孕的效果。「事後」避孕藥則是在無安全措施的性行為後七十二小時內服用，透過高劑量黃體素抑制或延遲排卵，不宜長期使用。

不少女性以為吃了「事後避孕藥」，就有百分之百的保護效果，避免懷孕，戴怡芸強調，「事後避孕藥」並非絕對有效，即便於性交後七十二小時內服用，仍有二成懷孕機率，建議採用戴套等避孕措施。